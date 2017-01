Todos conocen la canción, pero pocos saben quién la canta

Israel Kamakawiwo’ole podría ser el cantante y compositor hawaiano más famoso, por sus talento y peculiar aspecto. Apodado en su país natal como “gigante tierno“, su canción más característica es “Somewhere over the Rainbow”, donde su particular voz conmueve a quienes la han oído por su trayectoria en las pantallas.

El video ya cuenta con más de doscientos millones de vista y sus canciones han sido utilizadas en series de televisión y películas como Descubriendo a Forrester, ¿Conoces a Joe Black?, Tienes un e-mail, 50 primeras citas, Madagascar y Luna de miel en familia (en voz de Drew Barrymore); así como en capítulos de las series de televisión ER, Glee y “Hawaii Five-0”.