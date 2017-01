Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale publican el dueto que jamás hicieron el “High School Musical”

//Redacción Fernanda Mérida//

Las némesis en la películas de “High School Musical”, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, han vuelto esta vez como mejores amigas.

“Ex’s & Oh’s”, de Elle King, es el dueto que las cantantes decidieron lanzar junta, justificando que durante tantos años de trabajar juntas nunca realizaron una canción con la participación de ambas.

Al ritmo del “One, two, three, they’re going to run back to me”, ambas mostraron voces y ritmos frescos, y muy ajenos a los que los films de Disney tenía acostumbrado mostrar de las famosas Gabriella Montez y Sharpay Evans.