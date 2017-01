Viral: Comportamiento extraño de aves desconcierta a habitantes de Houston

Residentes en la ciudad estadounidense de Houston se vieron sorprendidos la semana pasada por el vuelo de muchas aves negras.

Los videos de este misterioso fenómeno fueron compartidos por muchos usuarios el pasado 20 de enero, algunos agregaban que les recordaba a la película de terror “Los pájaros” de Alfred Hitchcock.

En este material se logra ver como las aves vuelan de manera caótica y algunas chocando contra los vehículos en marcha. Otras personas comentaron que los animales son capaces de predecir la llegada de fenómenos meteorológicos, por el momento se desconoce de alguno. Sin embargo, algunos científicos han comentado que se puede tratar de un cortejo de apareamiento entre algunas especies de pájaros.

These birds can sense the bad weather coming to Houston #TIMYKnowYourLimits pic.twitter.com/Qwuysa56xF

— mellow (@melo_mellow) 16 de enero de 2017