Ejecutan un condenado a muerte en Texas

Un condenado a muerte fue ejecutado la noche del jueves en el estado de Texas (sur), a pesar de los recursos presentados por sus abogados ante la justicia estadounidense en los que alegaron que su proceso estuvo plagado de irregularidades y racismo.

Terry Edwards, un reo negro de 43 años, recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 22H17 (04H17 GMT del viernes) en la cárcel en la que cumplía condena.

Texas es el estado con más ejecuciones del país.

“He hecho las paces con Dios. Espero que encontréis la paz”, declaró poco antes de fallecer, de acuerdo con las autoridades penitenciarias tejanas.

Sus abogados pidieron a último minuto un aplazamiento a la Corte Suprema, pero la máxima instancia jurídica de Estados Unidos lo rechazó la noche del jueces.

Edwards fue condenado junto a su primo Kirk Edwards por el asesinato en 2002 de dos empleados de una sucursal de la cadena de comida Subway en la ciudad de Dallas.

Ambos huyeron además con los 3.000 dólares de la caja.

Edwards había sido despedido del local unas semanas antes. Un testigo le vio deshacerse del arma del crimen en una papelera cercana.

Aunque se estableció su participación en el doble homicidio, su papel concreto no terminó de ser definido.

De acuerdo a sus abogados, un perito muestra que no él no disparó. A diferencia de su primo, no tenía antecedentes.

Kirk Edwards aceptó una condena de 25 años de cárcel a través de un pacto alcanzado con la fiscalía.

Terry Edwards, de su lado, fue condenado a la pena capital tras un juicio en el que fue mal defendido, de acuerdo con sus abogados, quienes afirman que los potenciales miembros del jurado pertenecientes a minorías fueron apartados del proceso sistemáticamente.

Al final, un panel compuesto por 12 blancos tuvo la última palabra sobre el reo.

El diario Dallas Morning News pidió el miércoles en un editorial la suspensión de la ejecución porque este caso tenía demasiadas dudas no resueltas.

Con información de la agencia: AFP