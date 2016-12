Mujer publica mensaje en Facebook antes de matar a su hijo y suicidarse

Fue en la red social Facebook donde Sheri Shermeyer publicó un mensaje en el cual dio a conocer los motivos por los cuales tomó la decisión de matar a su pequeño John y luego suicidarse. El hecho ocurrió en Glen Rock, a unos 130 kilómetros al oeste de Filadelfia.

El enunciado iba directamente a su esposo, el cual dice: “Me he estado muriendo lentamente por dentro. Siento que lo único que tengo para vivir es este pequeño tipo dormido en mis brazos ahora mismo, John”.

Agrega: “Pensé que el amor sería suficiente, pero no lo es. El amor no es suficiente, no para ti. No eres capaz de tener a alguien que te ame. Nunca volverás a ver a tu hijo. No mereces tener un hijo, tener un legado. ¿Por qué tiene que llevar tu nombre? Eres un hombre desagradable”.