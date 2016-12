Presidente turco recibe a niña siria cuyos tuits describían “infierno” de Alepo

La niña siria Bana Al Abed, convertida en una celebridad por sus tuits en los que describía el infierno cotidiano que se vivía en Alepo (norte de Siria), fue recibida este miércoles junto a su familia por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Nuestra niña de Alepo, Bana Al Abed, y su familia nos dieron la alegría de visitarnos en el palacio presidencial”, declaró Erdogan en su cuenta en Twitter, compartiendo fotos en las que aparecía con la niña sentada sobre sus rodillas.

I was pleased to host @AlabedBana and her family at the Presidential Complex today. Turkey will always stand with the people of Syria. pic.twitter.com/VuPtmFl7Lr

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 21, 2016