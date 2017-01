Trump se equivoca de Ivanka en Twitter y hace saltar a la fama a una inglesa

El amor de Donald Trump por su hija Ivanka y su afición por la red Twitter resultaron el lunes en un equívoco: el futuro presidente de EEUU felicitó por error a otra Ivanka, una inglesa, que aprovechó para pedirle más atención con el cambio climático.

Trump registró el lunes por la noche en su cuenta el tuit de un fisioterapeuta de Massachussets, identificada por la prensa estadounidense como Lawrence Goodstein, que felicitaba a @Ivanka y decía que ésta era “formidable, una mujer que tiene personalidad y clase”.

"@drgoodspine: @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017