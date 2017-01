Varios muertos y heridos en tiroteo en aeropuerto Fort Lauderdale

Al menos cinco personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, mientras la Policía investiga en estos momentos el suceso, indicaron medios locales.

Imágenes de televisión muestran el desalojo de personas en la pista del aeropuerto y la presencia de la Policía.

Al parecer el tiroteo se produjo en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, donde el autor fue reducido por agentes y se encuentra detenido.

La citada terminal ha sido desalojada, así como las zonas próximas a las puertas D4 y D5 del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, al norte del Miami.

Hasta el momento se desconoce el estado de los heridos, pero la cadena de televisión MSNBC señala que hay al menos una víctima fatal a causa del tiroteo.

El secretario de prensa de la Casa Blanca del expresidente George Bush Ari Fleischer, que se encontraba en esos momentos en el aeropuerto reflejó el caos vivido a través de Twitter: “Se ha disparado tiros. Todo el mundo corre”.

Posteriormente, explicó que la situación se “calmó”, pero que las autoridades no permitían salir a nadie del aeropuerto en la zona donde él se encontraba.

Con información de la agencia: EFE

NEW: "We heard the shots…popping shots," witness at Fort Lauderdale Int'l Airport tells CBSN https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/KgsL9hw2Ln

— CBS News (@CBSNews) January 6, 2017