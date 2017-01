-VIDEO- TRANSMISIÓN EN DIRECTO toma de posesión de Donald Trump

Donald Trump comenzó este viernes con un oficio religioso los actos de su investidura como 45° presidente de Estados Unidos, inicio de una era en la que promete crear más empleos y proteger al país del libre comercio y los inmigrantes.

La altanera exestrella televisiva de gran jopo dorado y sin ninguna experiencia política sucederá al demócrata Barack Obama en las riendas de la primera potencia mundial, que desea administrar como si fuese una empresa.

“Todo comienza hoy”, tuiteó en la mañana Trump, un as de la autopromoción. “Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. ¡EL MOVIMIENTO CONTINÚA – EL TRABAJO COMIENZA!”, afirmó.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES – THE WORK BEGINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017