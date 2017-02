Morales Aceña: “Ausencia de Stalling retrasa cumplimiento de fallo de la CC”

Redacción Emisoras Unidas

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Eugenia Morales Aceña, opina acerca de las condiciones que enfrenta el Organismo Judicial (OJ), luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que le ordena elegir nuevo presidente.

EU: ¿Qué nos comenta de la situación que vive la CSJ, en tanto que debe elegir un nuevo presidente, por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC)?

MAGISTRADA: Estamos en disposición de ir a sesiones permanentes hasta elegir al nuevo presidente o presidenta de la CSJ. Anteayer en la tarde (miércoles 1 de febrero), entrada la noche, pudimos obtener la resolución, cuando ya habíamos terminado la sesión ordinaria y ya no se pudo conocer candidaturas que ante el consejo se hubieran postulado.

Habíamos tenido un pleno ordinario, en el cual la magistrada Blanca Stalling se había excusado, según informó la presidenta Silvia Patricia Valdés. Entonces se pidió que se integrara otro magistrado. Nunca tuvimos a la vista la excusa presentada, sino que verbalmente se nos informó.

EU: No les mostraron la excusa. ¿Esta debería tener un respaldo médico o alguna formalidad. ¿Era suficiente con que la presidenta de la Corte les informara?

MAGISTRADA: El principio de la buena fe opera entre nosotros. Como en cualquier ser humano. En las altas cortes es como un sobreentendido. Cuando la presidenta informa eso, confiamos. Son términos que se imponen legalmente hasta otros status de funcionarios, no solo en la Corte, sino institucional y empresarial.

EU:¿Cómo fue tomado eso en el pleno?

MAGISTRADA: Normal. Muy normal porque era una sesión ordinaria de pleno de día miércoles.

Ese día se trató de abordar a los magistrados, pero no se pudo. Fue el vocero el que habló con la Prensa.

El miércoles era sesión ordinaria. Nuestra sorpresa fue cuando se desarrollaron entrevistas en pleno extraordinario en una sala de la Corte. Ella (Valdés) actuó de buena fe. Ayer (jueves 2 de febrero) ya no fue normal cuando sí tuvimos a la vista una nota en la que decía que la magistrada Stalling sufría quebrantos de salud. Nunca dijo que nerviosa. Me sorprendió escuchar “crisis nerviosa”.

EU: Usted ha tenido algunas diferencias con la presidente Valdés, ¿eso no afecta la sesiones en el ploeno?

MAGISTRADA: Al contrario. El ambiente se mantiene dentro del respeto que cada una debemos tenernos. Entre todos los magistrados y magistradas hay un intercambio de criterios, que tratamos que todos tengan la libertad de decir lo que piensan. Claro, muchos miembros se abstienen.

El clima es tenso, como todo mundo imagina, y desafortunadamente, a veces uno no tiene el gran poder de convencimiento para trasladar debidamente los conceptos de preocupación que se tienen en este momento.

Solicitar pleno extraordinario es, precisamente la lectura que tenemos de la resolución de la corte constitucional. Hoy estamos dispuestos de constituirnos hasta elegir al nuevo presidente o presidenta de la CSJ, por mandato de la CC.

Desde luego que la presidenta Valdés debe interponer todas las acciones que en lo personal estime conveniente, que algunos no compartimos. La resolución de la CC es totalmente clara.

EU:¿Es para ganar tiempo?

MAGISTRADA: Por un aspecto podría ser. Pero los argumentos son de tipo jurídico de defensa institucional que marcan en ella la independencia institucional.

EU: Hemos escuchado que podría tratarse de un litigio malicioso en la CSJ…

MAGISTRADA: Algunos criterios, según manifestó la presidencial. Prestigiosos jurisconsultos le imponen el deber institucional del principio de la defensa, en el sentido de que la CC no puede dar órdenes a la CSJ.

EU: La enfermedad de la magistrada Stalling qué significa, qué entorpece, qué retrasa…

MAGISTRADA: Entrampa la resolución de la CC, que ordena que estemos constituidos los 13 magistrados propietarios. En este momento la magistrada ya perdió la inmunidad.

Hay una parte en la Ley de la Carrera Judicial que estipula que el magistrado a quien está en esta situación (la de Stalling) se le retirará del cargo con goce de salario para que pueda realizar su defensa. En el concepto constitucional es un derecho fundamental.

Ayer nos constituimos, al llamado de la presidencia, para elegir al presidente o presidenta de la CSJ. Pero uno de los puntos que la ciudadanía tiene que tener claro es que estamos impuestos del cumplimiento del fallo de la CC. No es bueno alargar estas situaciones, es necesario el debate jurídico, pero sobre todo el respeto al deber ciudadano.

EU: Esta es una gran oportunidad para reivindicarse, la magistrada Valdés podría ser electa de nuevo como presidenta, ¿está usted de acuerdo?

MAGISTRADA: No. Tengo mis propios análisis, que le he expuesto. Ella dice que no está de acuerdo conmigo y que me va a denunciar por mis análisis. Me va a denunciar por falsedad, creo… como tengo mi propio análisis, está ofendida.

Yo lo hago con el respeto debido, respecto de la denuncia que presentó la Fundación Mirna Mack, y la cual la resolución del Procurador de los Derechos Humanos es inapelable porque es moral, no permite apelación alguna.