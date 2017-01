Álvaro Velásquez renuncia a Convergencia, pero no deja la bancada

Redacción Emisoras Unidas

“Por diferencias políticas”, el diputado Álvaro Velásquez presentó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su renuncia a seguir participando en el Comité Ejecutivo Nacional y a su afiliación al partido Convergencia Nacional (CN).

De acuerdo con el legislador, ha renunciado al Comité y del partido, pero no a la bancada de Convergencia en el Congreso, integrada por otros dos diputados.

Su salida obedece a diferencias con el secretario general Pablo Mosanto, por una alianza que se quiso hacer con el expresidente Jorge Serrano el año pasado, asi como las críticas que Velásquez hizo al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega y al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, entre otros casos.

“De la bancada no me voy si no me echan mis compañeros”, sentenció Velásquez.