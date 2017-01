Audiencia española pide 160 años de cárcel contra exministro de Gobernación

Redacción Emisoras Unidas

El exministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann va a juicio hoy ante la Audiencia Nacional española acusado de crear un cuerpo policial clandestino que asesinó en 2005 y 2006 al menos a ocho presos, hechos por los que se enfrenta a 160 años de cárcel.

Vielmann, que tiene la nacionalidad española desde 2009, fue ministro de 2004 a 2007, bajo la presidencia de Óscar Berger.

El esfuncionario ha negado en la Audiencia Nacional que ordenara, autorizara o permitiera el asesinato extrajudicial de ocho reclusos en dos penales del país.

“Jamás iba a permitir que se ocultara cualquier situación indebida que se pudiera dar adentro. Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, he tenido éxito personal y empresarial, tengo una familia integrada, destituí a 1.200 policías, rompimos esquemas de corrupción, mi nombre no lo iba a manchar por matar a siete reclusos”, ha declarado Vielmann.

Durante su mandato, según la Fiscalía española, “autorizó y supervisó, en unión con otros mandos de la Policía Nacional y de la Dirección del Sistema Penitenciario, la creación de una estructura criminal clandestina compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad”.

Este grupo llevó a cabo varias actividades delictivas, según la Fiscalía, entre ellas las ejecuciones de ocho presos ocurridas en 2005, tras la fuga de 19 reclusos de la cárcel de máxima seguridad “El Infiernito”, y en 2006 en el asalto a la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, tomada por un grupo de reclusos.

Las acusaciones particulares elevan a diez la cifra de presos fallecidos a manos de ese grupo clandestino. El proceso contra Vielmann se basa en una denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

Según la Fiscalía, tras la fuga de presos del “El Infiernito”, se creó un equipo especial para buscarlos, dentro del denominado “Plan Gavilán”, con órdenes de matar a los que consiguieran capturar.

La Fiscalía acusa a Vielmann de la muerte de un preso en ese operativo y las acusaciones particulares elevan la cifra a tres.

También se le juzga por el asesinato de siete presos en septiembre de 2006, cuando se elaboró un plan policial para retomar el control de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que estaba tomado por un grupo de reclusos.

Durante el asalto a la cárcel, el equipo clandestino que presuntamente tenía órdenes de matar a los presos líderes, los ejecutó en diferentes puntos del recinto y luego encubrió los asesinatos alterando la escena.

La Fiscalía pide para Vielman una condena de 160 años de prisión (en España está establecido un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo) y una indemnización de 300.000 euros (unos Q2 millones 371 mil 950) para cada uno de los familiares de los fallecidos.