Este sería el audio entre juez Ruano y magistrada Stalling

La conversación sostenida por el juez Carlos Ruano Pineda con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, fue grabada por el togado, pues, según él, quería respaldarse para que no se le señalara de querer favorecer a nadie en el proceso que sigue en el caso IGSS-Pisa.

Ese documento digitalizado ya se encuentra en manos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó el jefe de esa unidad Juan Francisco Sandoval.

He aquí parte de la plática:

Blanca Stalling: Mire Lic. Yo en realidad le agradezco muchísimo que esté aquí, en primer lugar quería conocerlo.

Juez: Sí claro.

Blanca Stalling: En segundo lugar, yo me enteré que usted va a estar en un debate. Lo nombraron y lo designaron como suplente en un debate del caso IGSS-Pisa. Pues le cuento que entre uno de los sindicados allí es mi hijo el más pequeño y yo no le voy a pedir a usted nada que no sea legal, porque eso sería lo último que yo haría en mi vida, ni nada que salga fuera de lo que, porque usted tiene su independencia judicial y usted tiene sus decisiones, y sus decisiones tienen que hacer apegadas a la ley.

Juez: Perfecto muy bien…

Blanca Stalling: Yo lo único que quería era conocerlo y expresarle como madre mi sentir pues porque sabe que una madre es todo para un hijo y un hijo es todo para una madre y mi situación es que mi hijo tiene año cuatro meses de estar detenido y no se ha llevado a cabo el debate y probablemente el debate sea hasta el año entrante, entonces yo lo único que pido es si en sus posibilidades estuviera en primer lugar pues coadyuvar con los otros jueces, yo también he tratado de mandar ese mensaje de que traten de agilizar la posibilidad de adelantar el debate, porque en realidad mire año cuatro meses y estar privados de libertad a él se lo llevaron y su hijo tenía seis meses cuando se lo llevaron…

Juez: Perfecto.

