Manuel Villacorta: “Morales sí es responsable de la corrupción en el Estado”

Redacción Emisoras Unidas

El politólogo Manuel Villacorta señaló que si en el Estado persisten los problemas generados por la corrupción y, de paso, se han acrecentado, “el presidente Jimmy Morales es directamente responsable de eso. Él maneja el Estado”.

Lo anterior lo declaró luego de ser preguntado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca de que el mandatario ha dicho, en repetidas ocasiones, que a él se le puede criticar de “cualquier cosa, menos de ser corrupto o ladrón”.

Durante su participación con inquilinos del mercado La Terminal hace unas semanas, el mandatario expresó: “Prometí luchar contra la corrupción; me han criticado, pero no me han podido decir la ladrón o corrupto porque no lo soy”. Y esa frase la ha repetido cuantas veces le ha sido posible.

Villacorta enfatizó: “¿Ni corrupto ni ladrón? Como presidente puede no ser corrupto, pero si la corrupción se mantiene en el Estado y se incrementa, él es directamente responsable. Si no se le ha demostrado algo en materia personal, no quiere decir que no sea problema suyo… es una irresponsabilidad que se exprese de esa forma”.

El analista insistió en que Morales “debería trabajar con más ahínco por la transparencia de los bienes del Estado”.

Por su parte el analista David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que desde el inicio de su gobierno pasaron muchas cosas que denotan que el presidente no se va a fortalecer en poco tiempo.

“Jimmy Morales dijo que él no ayudó a la conformación de la bancada oficial. Su promesa de campaña fue cambiar la política tradicional y cero tolerancia a la corrupción. Y resulta que lo primero que vemos es todo lo contrario, algo nada coherente”, analizó Casasola.