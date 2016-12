Morales manda a Ovalle a responder por financiamiento de campaña

Redacción Emisoras Unidas

Fue el vicepresidente jafeth Cabrera quien dio a conocer que el presidente Jimmy Morales giró instrucciones al diputado y secretario general del partido FCN-Nación, Édgar Ovalle, para que traslade la información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el financiamiento de la campaña realizada por dicha organización política con la cual Morales llegó al poder.

Además, Cabrera dijo: “Yo fui llamado para acompañar al señor presidente y no tengo ninguna vinculación con el partido”, esto luego de ser cuestionado sobre las finanzas del FCN-Nación y la denuncia que interpuso el TSE.

El vicemandatario agregó que la información que aún no se ha dado es la del financiamiento de la segunda vuelta electoral donde el partido oficial invirtió Q4 millones.

“Garantizo que en el período que yo participé como candidato no hubo nada ilícito”, resaltó Cabrera a los medios de comunicación.

No entregó informe

Édgar Ovalle dio a conocer que “en estos momentos hemos contratado los servicios de otros contadores para que procedan a hacer ese trabajo con los documentos que tenemos. He tratado de comunicarme con la contadora vía telefónica pero no me contesta”.

Añadió que han presentado hasta agosto de 2015 toda la información sobre su financiamiento, queda pendiente lo de esa fecha hasta que terminó el proceso electoral. Considera que en enero tendrán la documentación para trasladarla al TSE.

Morales tendría que comparecer

Según Jafeth Cabrera, el presidente Jimmy Morales era el secretario general del partido oficial durante la segunda vuelta electoral, y de existir anomalías tendría que ser Morales quien comparezca.