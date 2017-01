“Llegada tarde” del presidente causa diferencias entre Morales y Taracena en Twitter

//Redacción Fernanda Mérida//

Un escándalo en Twitter ocasionó el que el presidente de la República ,Jimmy Morales, no estuviera presente en el inicio de la sesión solemne donde, aparte de la presentación del su primer informe de anual de gestión, también se realizó la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso.

El, en ese momento, aún presidente del Legislativo, Mario Taracena, decidió empezar la sesión solemne sin la presencia del mandatario aludiendo “respeto a los presentes”. Rematando luego en su cuenta la causa del porqué, junto con otros diputados, abandonó el hemiciclo cuando Morales tomó la palabra.

Pero el asunto no quedó concluido ahí, el jefe del ejecutivo al terminar su discurso y sin haber salido del Congreso escribió en sus redes sociales un tuit aludiendo a que “algunos” no escucharon su informe porque no había durado “140 caracteres, algo que Taracena había hecho alusión el cuatro de enero.

El Presidente de la República también dio una excusa y reiteró que “no llegó tarde”, sino que se hizo presente, según él, en el punto al que fue invitado.