PGN desconoce de legalidades en concesiones de canal abierto

Caso Canales Televisión Abierta.

Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó que en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) no cambiaron las condiciones de los contratos de canal abierto.

De acuerdo con la funcionaria, la SIT no le entregó los documentos y títulos originales de las concesiones, sino solo las prórrogas que otorgó la SIT en el año 2012.

“Estoy preparando un informe al presidente Jimmy Morales, para que me instruya y faculte qué hacer. En ese informe se dejará constancia de que no se logra establecer, desde el punto administrativo, la legalidad o no de las concesiones porque no se cuenta con los documentos originales”, explicó.

Según ella, la PGN podría prestar una denuncia formal contra la SIT, ya que todas las instituciones están obligadas a resguardar los documentos, porque son patrimonio del Estado.