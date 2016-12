Preocupa concesiones de Odebrecht

Redacción Emisoras Unidas

El ministro de Comunicaciones, Aldo García, aseguró que está preocupado por la suspensión y futura liquidación de los contratos por obras de construcción carretera con la empresa Odebrecht Guatemala, debido a anomalías identificadas en éstos; pero, sobre todo, por la falta de presupuesto para darle mantenimiento a lo que ya está construido

Además, no dejó de mostrarse sorprendido ante los señalamientos de que agentes de esa empresa pagaron más de US$18 millones en sobornos a funcionarios de la administración gubernamental del expresidente Otto Pérez Molina, entre los años 2012 y 2015.

“En cierto modo, no deja de ser sorpresas eso. La cantidad que mencionan es desconocida para mí, pero las actuaciones de la empresa son plenamente conocidas. Por eso, desde principios de año, mayo o abril, los contratos fueron suspendidos”, expresó el funcionario.

Pero, indistintamente de los sobornos que hubiera pagado Odebrecht para obtener obras en el país, lo que García resalta es que “una de las condiciones del banco brasileño para otorgar el préstamo para la obra, era que la mayoría de los materiales de construcción deberían ser importados de Brasil.

“Eso encareció los materiales que se requerían para la construcción de la carretera. Por qué traerlos de Brasil si nosotros tenemos muchos de esos materiales; por ejemplo, el petróleo… o el hierro para los puentes. Nosotros tenemos petróleo en Perenco”, señaló el Ministro.

Por si eso no fuera suficiente, resalta la compra de hierro para la construcción de los puentes necesarios en la carretera. “Se compró todo el hierro en Brasil, pero no se construyó ningún puente. Ahora ¿qué vamos a hacer con ese hierro? No podemos recibirlo tan fácilmente como parte de la liquidación?” se cuestiona García.

Ahora la preocupación mayor de este gobierno no es la liquidación del contrato con Odebrecht, sino el estado en que queda la obra. “Nuestra mayor preocupación es que al momento de liquidarse el contrato, deberíamos tener liberados los trámites para dar mantenimiento a la carretera como quedó, porque, de lo contrario, se van a arruinar”, dijo García.

Agregó: “Esperamos que la PGN (Procuraduría General de la Nación) nos ratifique el dictamen que le presentamos para liquidar el contrato. Pero además, que el Congreso, nos autorice el espacio presupuestario para dar mantenimiento a las obras. La crítica se hace sentir, porque la obra está mal, y es con justa razón; pero no, porque no estemos actuando”.

Antecedentes

La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Según el informe del Departamento de Justicia, entre 2013 y 2015, durante el gobierno de Pérez Molina, la constructora brasileña destinó unos US $18 millones en sobornos a funcionarios para obtener contratos de obras públicas con los que obtuvo 34 millones de beneficios.