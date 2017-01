Presidente destaca logros en materia económica, seguridad y justicia

Redacción Emisoras Unidas

El presidente Jimmy Morales presentó su primer informe en el Congreso de la República, ante la presencia de diputados de diferentes bancadas, sus 14 ministros e invitados de otros organismos del Estado, y del cuerpo diplomático presente, en los que puso de manifiesto logros de su gobierno en materia económica, de seguridad y justicia.

El mandatario destacó logros en materia económica y financiera, “a pesar de haber recibido una caja negativa de Q1 mil 300 millones”, y dijo que a partir de ahora “se garantizan las asignaciones presupuestarias para Educación y Salud, de forma inmediata”.

“Hemos iniciado a sentar las bases para hacer transparentes y eficientes los servicios de salud. Este año se activó el Consejo Nacional de Salud. En 2017 los dos hospitales más grandes del país, así como 19 hospitales más, iniciarán sin deudas”, expresó.

También dijo que este gobierno considera que la Educación es el pilar para construir una Guatemala más fuerte. “Hemos cosechado buenos resultados, se logró superar en 17 departamentos los 180 días efectivos de clases”, informó.

Subrayó en la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal y presupuestaria, y la institucionalización de la rendición de cuentas, así como el trabajo que se ha realizado para la organización del Organismo Ejecutivo.

“La política nacional de transparencia y prevención de la corrupción 2016-2022 se encuentra en la fase de revisión final”, subrayó.

Insistió en que ha hecho un gobierno municipalista. “Le ordene al ministro de Finanzas que nunca falte la asignación constitucional a las municipalidades para que puedan cumplir con la población”, indicó.

Adicionalmente, dijo que “el ministerio de Relaciones Exteriores también se sumó al trabajo de este gobierno, con la ampliación de red consultar a nivel internacional”.

En materia de seguridad, Morales destacó que ha habido una disminución en las tasas de homicidios, en el robo de vehículos y en los hechos de violencia común, y que “el Ejecutivo no intervendrá en las investigaciones de los entes de justicia”

Agregó que también en materia de seguridad, ahora tenemos en funcionamiento el sistema de radares que estuvo abandonado por largo tiempo. “Están funcionando y tenemos un mando unificado, pero con un presupuesto del tercer mundo”, aclaró.

Finalmente, el presidente dijo: “Una aclaración, yo no vine tarde. A mí me invitaron a una actividad del Congreso, vine a presentar un informe y llegué en su momento, porque el respeto merece respeto. Honorables diputados, merecen todo mi respeto. Que Dios les bendiga”.

Diputados de la UNE abandonan el hemiciclo

Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) abandonaron el Hemiciclo cuando el presidente recién comenzaba a presentar el primer informe de gobierno.

De acuerdo con Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE fue una “reacción a la actitud del presidente, maleducado, irresponsable; un funcionario que le falta el respeto al Congreso”.

“Tampoco nos quedamos a escuchar un informe lleno de mentiras. A todos los guatemaltecos les consta que no ha hecho nada”, señaló Blanco.

Por su parte, el expresidente del Legislativo Mario Taracena, expresó: “El abandono del hemiciclo es producto de que el malcriatote del presidente Jimm y Morales llegó al Pleno con una hora de atraso. Tuve que arrancar la sesión por respeto de los invitados. No es malcriadeza nuestra, sino del presidente que llegó tarde”.

Al detalle

“Sé que los informes deben ser puntuales y ejecutivos, pero quiero apelar a la humanidad que nos hace finitos e incapaces de llegar más allá. Comentar algunos detalles que para algunos han sido motivos de risa y de reflexión para otros”.

“Me dormí alguna vez en mi trabajo, pero fue por cansancio. Debo confesarles que se me escapó una lagrima en público, pero también he llorado en privado muchas veces, al ver la desolación de un pueblo que clama”.

“Siempre he mantenido las grandes esperanzas de la población para resolver problemas urgentes”. Eso no me avergüenza. Ha sido parte de mi inspiración. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Él ha sido testigo del trabajo de mi equipo de trabajo”.

“He visto a mis ministros y secretarios cansarse, y no se han rendido; frustrarse, pero no han claudicado. Quiero recordarles una frase de mi toma de posesión, hace un año: Todo lo podemos lograr, siempre que estemos dispuestos a construir nuestro propio destino”.

“Otra frase de mi toma de posesión: Las cosas pueden ser, como deben ser. Quiero recordarles que el día de toma de posesión, todos juramos. Juramos hacer las cosas correctas en lo público y lo privado. Uno de los pensamientos fue que la fe no lo hace fácil, pero lo hace posible”.

“Hace un año todos juramos. Yo los invito a que pensemos en ese juramento y no defraudemos a Guatemala”.