Proceso de cierre de panadería Berna será en marzo

// Redacción Emisoras Unidas //

Una panadería, el mensaje del Superintendente Solórzano Foppa, y la reacción diversa de los tuiteros hicieron que una de las tendencias en nuestro país fuera La Berna, nombre del comercio, que según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) será cerrada.

Todo inició cuando un usuario de la red social Twitter pidió sugerencias para comer en la zona 1, pero que no fuese la panadería La Berna, a lo que el titular de la SAT, Juan Solórzano Foppa respondió: “La Berna ya la cerramos por no dar factura. Me cuentan si sigue funcionando”.

Esta es la comunicación que mantiene el Superintendente @foppaguate con tuiteros, por el cierre de la famosa panadería Berna en zona 1. pic.twitter.com/oWo3HzcD3R — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 10, 2017

Posteriormente, los usuarios de Twitter mencionaron que el local seguía funcionando con normalidad.

Solórzano Foppa emitió un comunicado para aclarar la situación actual de La Berna, donde informó que la Superintendencia solicitó en diciembre de 2016, un proceso para el cierre de la panadería, por no emitir facturas.

Información oficial de @SATGT sobre el tema de la panadería Berna. Saludos pic.twitter.com/z2FucSQFEI — Juan Solórzano Foppa (@foppaguate) 10 de enero de 2017

De acuerdo con el Superintendente, la solicitud se hizo en el Juzgado Octavo de Paz Penal, y será en marzo del presente año cuando se realice una audiencia para solventar el proceso que lleve al cierre de la histórica panadería.

Los registros de la SAT detallan que en el 2014 hubo cuatro denuncias y tres en el 2016 contra el comercio en mención. Todas por no emitir la factura.

Emisoras Unidas realizó una visita en la panadería La Berna para constatar cómo era la situación, y algunos compradores presentaron su factura de compra. Se intentó tener la versión de los propietarios pero explicaron que, mientras no estuviera el representante el delegado de asuntos legales no podían pronunciarse.