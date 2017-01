Ruano Pineda: “Estoy satisfecho de haber presentado la denuncia”

Redacción Emisoras Unidas

El juez vocal noveno de Instancia Penal, Carlos Giovanni Ruano Pineda habló con Emisoras Unidas, un día después de haber salido del país, según él, “por recomendación de las instancias de seguridad”, y aseguró sentirse “satisfecho” de haber presentado la denuncia contra la magistrada Blanca Aida Stalling Dávila.

Ruano Pineda lleva el proceso que se lleva contra los implicados en el caso IGSS-Pisa, en el cual uno de los sindicados es el hijo de la magistrada, Fernando Molina Stalling.

Según la denuncia del Juez, la magistrada lo habría presionado para que resolviera una medida sustitutiva que beneficiara a si hijo.

He aquí, parte de la conversación del juez Ruano Pineda con Emisoras Unidas:

EU: Señor Juez, usted sale del país al día siguiente de presentar su denuncia, ¿Corre peligro su vida?

RP: Lo único que hice fue atender recomendaciones de expertos en seguridad, y las acaté.

EU: Se sintió amenazado durante el lapso de la reunión (que fue en septiembre de 2016) y la denuncia (11 de enero)

RP: No. Esa circunstancia no se presentó.

EU: ¿Fue por recomendación entonces?

RP: Así es.

EU: la magistrada Stalling dice que usted quería hacerse famoso…

RP: Eso no es así. Ella no ha hablado conmigo para que diga eso. Yo nunca le he dicho que quiero ser famoso.

EU: Ella agregó que son varios los jueces llegan a su despacho a conversar de casos y pedirle consejo…

RP: Lo desconozco. Ella es quien tiene que dar esas explicaciones. No me consta a cuántos jueces atiende a su despacho.

EU: ¿Por cuánto se va?

RP: De manera temporal. En el momento que me indiquen que puedo volver. Volveré.

EU: La magistrada Stalling dice que que no quería seguir con el caso IGSS-Pisa.

RP: Yo soy independiente en mi trabajo. Nunca le pido consejos a nadie. Eso es falso.

EU: ¿Cómo se siente al tener que salir del país?

RP: De mi parte no tenía estipulado este tipo de decisión. Me sorprendió un poco. Soy humano y creo que a cualquier nos afectaría que nos digan que hay que salir del país. Pero… tranquilo. Estoy seguro de que hice lo correcto.

EU: La duda que se mantiene en el ambiente es quién llamó a quién, usted a la magistrada o viceversa…

RP: Sí. Ese es el objetivo de activar el botón del celular y grabar la conversación para poderlo documentar. Ahora serán los expertos los que analicen el audio y lo verifique. Yo no hago citas con nadie para resolver mi trabajo. Yo llegué a una cita con ella, sin conocer el motivo. ¿Pero por qué otro motivo me podría llamar la magistrada a su despacho?

EU: ¿Qué sintió cuando ella comenzó a darle su teoría del caso?

RP: Fue una sorpresa para mí… fue de admirarme que una magistrada me estuviera dando indicaciones de aspectos relacionados con un proceso. Mi actitud fue de escuchar, con todo respeto, y de no adelantar ningún criterio porque eso comprometería me independencia judicial.

EU: ¿Se sintió ultrajado, molesto…?

Claro, cuando me dijo cuál había sido el motivo del llamado.

EU: ¿Cuando le sugiere decisiones…?

RP: Cuando me indica: ‘yo estoy enterada de que usted conocerá el debate de mi hijo… y cuando comenzó a darme indicaciones de porqué requirió mi presencia en su despacho.

EU: Usted cuido sus palabras durante la conversación…

RP: Claro. En ningún momento iba a comprometer mi trabajo y menos emitir una opinión respecto de eso. Porque eso es la garantía de todos los involucrados en un procesos tienen de contar con un juez imparcial.

EU: Varios tuits mencionan una tela de duda que por qué usted se tardara tantos meses para denunciar el hecho…

RP: Los entiendo. Pero realmente, a mí se me hicieron los planteamientos el 1 de septiembre (2016), con relación a la audiencia del 2 de septiembre (2016) cuando había que realizar medidas. Últimamente, las instancias correspondientes en el proceso habían dicho que yo que había estado en el despacho de la magistrada y los sujetos procesales preguntaron si era cierto o no. Fue cuando pensé que había sido acertada la decisión de grabar aquella conversación y de aportar la información y el audio respectivo.

EU: ¿Usted ratificaría lo que ha dicho a los medios ante las instancias de justicia?

RP: Por supuesto. Eso implica la obligación de denunciar, lo que por ley hice, y presentarme a las instancias para explicar lo que experimenté y el contenido de ese audio, que será medio de prueba, y así debe diligenciarse.

EU: La magistrada Stalling dijo que usted tenía miedo de enfrentar este juicio (IGSS-Pisa)…

RP: Está equivocada. En ningún momento le manifesté miedo acerca de ese proceso.. Si tuviera miedo no la hubiera denunciado. Yo soy juez de carrera y hay momentos en los procesos que son de presión. Así lo seguiré haciendo mientras la Corte me tenga en el Juzgado Noveno Penal.

EU: ¿Está usted satisfecho en lo que hizo y hay alguna duda en cuanto a lo incierto de su futuro?

RP: Estoy satisfecho, porque en primer lugar, antes de ser juez, soy abogado, y al haberse presentado una situación de este tipo, consideré que el audio sería efectivo para defenderme posteriormente. Fácil sería dejarlo así, pero eso generaría suspicacia de porqué el juez está con la magistrada. Yo estoy tranquilo, estoy seguro que hice lo correcto. Eso me da la tranquilidad de ser parte del Organismo Judicial (OJ), y que continuaré dentro del mismo.

EU: ¿Algunas palabras finales?

RP: Agradezco a todas las personas e instituciones que me han brindado su apoyo y tengan la seguridad que a los jueces nos corresponde velar por la independencia judicial y a la población exigirlo.