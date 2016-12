Sammy Morales dice que aún no está acusado de nada

// Redacción Emisoras Unidas //

Durante los actos de aniversario de los 20 años de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura, uno de los presentes fue Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, a quien se le consultó temas relacionados al caso de corrupción denominado “Botín Registro de la Propiedad”.

Sammy Morales, hermano del presidente habló sobre su vinculación con el caso Botín Registro de la Propiedad y dijo: “No estamos acusados de nada todavía (habla también del hijo de Morales). Es un caso interesante que va servir como estudio”

Sammy Morales reiteró que ha prestado toda la colaboración al Ministerio Público, incluso con información que “yo no tenía”. Agrega que espera que esto acabe de una forma rápida “para bien de todos” y “para que tengamos más temas en la prensa”. .

Al ser preguntado sobre cuántas veces a asistido a los juzgados, Morales expresó: “No me he presentado ninguna vez al juzgado, ni he sido citado”. Me presenté voluntariamente a la Fiscalía y, estamos completamente deseosos de colaborar y que esto se aclare pronto posible, dijo el hermano del presidente Morales.