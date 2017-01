Universitaria dice que su secuestro ocurrió en interior de la Usac

“En cuestión de horas mi vida cambió. Cuando recobré el conocimiento me encontraba en un lugar desconocido, con personas desconocidas, sin saber lo que pasó…simplemente estaba en shock”, esto es parte del relato de la universitaria Lucia Samayoa, que a inicios de octubre de 2016 fue reportada como desaparecida en la Ciudad Capital, para posteriormente ser localizada en el departamento de Izabal.

De acuerdo con un artículo, publicado por la misma Samayoa, ella se encontraba en la Universidad de San Carlos cuando vio a un grupo, que ella supuso eran estudiantes, quienes realizaban “un sondeo o prueba de productos nuevos”.

Samayoa explica que en ese momento probó “un pastelito y un jugo de manzana natural”, y en menos de un minuto perdió el conocimiento.

La mujer comenta que al volver en sí, “no podía hablar, no podía llorar, mucho menos gritar, porque simplemente no sabía que estaba pasando”. Además dice que en el lugar donde fue llevada por un grupo de personas, había “otra chica”, que posteriormente se la llevaron y daba gritos, los cuales describe “eran de dolor”.

Samayoa explica que después de ese momento, nuevamente le dieron algo de tomar, bebida que hizo perdiera el conocimiento. “No sé qué es peor, saber si te hicieron daño o no y estar consciente de eso o perder el conocimiento; sobre todo porque no tengo recuerdo alguno de lo que pasó”, agrega.

La estudiante sancarlista explica que cuando volvió a despertar “me dolía todo el cuerpo”.

También relata que una señora le dijo: “Ahora tienes que terminar el trabajo”, me dio ciertas instrucciones y me amenazó si no las cumplía”. Samayoa dice que por miedo a que la mataran siguió todas las instrucciones. Posteriormente fue abandonada en un lugar que no conocía (Livingston, Izabal) con gente desconocida.

De ahí la historia cambio, solicitó ayuda a Migración, quienes contactaron a sus familiares para luego realizar el rencuentro.

Respecto a la denuncia en redes sociales…

“Las redes sociales fueron un gran apoyo al inicio, porque por distintas publicaciones la gente sabía quién era yo y estaban alertas por si me veían. El que me reconoció se enteró a través de Facebook y esto ayudó mucho”, dijo.

Samayoa dice que luego del infierno que vivió, se encontró con otro tipo de infierno: cyberbullying, burlas, memes, mentiras y especulaciones de gente que ni la conocía.

La sancarlista agradece poder contar su historia y “no ser parte de una estadística más de asesinato”.

“Más allá de un daño físico, queda un daño mental y emocional. No solo por lo que me pasó, sino por la reacción de la sociedad, porque a sus ojos, lo que ocurrió no fue lo suficientemente entretenido, y entonces comienzan a crear teorías y empieza un linchamiento público”, sentenció Samayoa.

Samayoa fue secuestrada en la Usac

Según la explicación que dio Lucia Samayoa, ella fue secuestrada dentro de la Universidad. “La USAC es una universidad pública donde entra y sale cualquier persona. No culpo a la universidad, pero es impactante y frustrante que diariamente en Guatemala hay secuestros y más aún dentro de un centro educativo”, añade.

Hasta el momento no ha existido alguna versión por parte de la casa de estudios.

