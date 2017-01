Campaña artística de abuso sexual causa impacto

“TOCACIONES DE:

Mi mamá

Mi papá

Mis hermanos

Mis amigos

Mis parejas

Alguien a quien le dije que no me tocara”

The prompt for this project was to create some sort of map. I created a map of human touch on another humans body and it's lasting impact pic.twitter.com/3110jwIMPt

January 23, 2017