Gemelo de dos años salva a su hermano que quedó atrapado (VIDEO)

//Redacción Fernanda Mérida//

Un momento de angustia y ansiedad vivieron un par de bebés gemelos, luego de que uno quedó atrapado bajo un mueble pesado de madera.

Los segundos pasaban y los pequeños de apenas dos años que viven en Orem, Utah, Estados Unidos, se vieron envueltos en una situación que era poco comprensible para su edad.

Bowdy Shoff, quien logró salvarse de golpe se convirtió en héroe luego de casi más de un minuto tratando se comprender que debía ayudar a su hermano, Brock Shoff, quien luchaba por zafarse luego de recibir un fuerte impacto contra el piso.

Los padres de los niños subieron el video a redes sociales para concientizar a las personas sobre la importancia de asegurados los muebles de la casa.

“He estado un poco indeciso para publicar esto. Pero siento que no es solo para traer conciencia, también es increíble. Estamos muy agradecidos por el vínculo que comparten los hermanos gemelos. Sabemos que Bowdy no estaba solo al mover el armario que estaba sobre Brock. Y me siento bendecido de que esté bien. Por favor, asegúrese de que todas sus aparadores estén cerradas y aseguradas a la pared. Por favor compartan.”