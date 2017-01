Skater da un gran ejemplo: no renuncia a su pasión pese a su ceguera

Dan Mancina, un skater estadounidense, que pese a su ceguera no ha abandonado su pasión por este deporte.

Mancina padece de retinitis pigmentaria y ha ido perdiendo su visión desde los 13 años. A su edad ya solamente posee una mínima visión en su ojo derecho.

En el video compartido en YouTube, se mira como Dan Mancina logra desplazarse en su patineta con ayuda de un bastón para ciegos y aunque falla muchas veces sigue intentándolo.

“Nunca me he preocupado por quedarme ciego. Solo he continuado haciendo lo que hago”, explica el skater.