Aizenstatd: “En TCQ soy un elemento externo, introducido por un Juez”

Redacción Emisoras Unidas

En nuestro programa A Primera Hora estuvo presente Alexander Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, para responder a una serie de cuestionamientos relacionados con la situación en que se encuentra la empresa.

En seguida algunas de sus consideraciones:

EU: Se dijo que usted estuvo a punto de renunciar como interventor de TCQ.

AIZENSTATD: Yo soy el interventor nombrado por el juez de Extinción de Domino y ya no lo seré cuando se decida que ya no esté.

EU: Por qué sigue ahí.

AIZENSTATD: Primero porque la TCQ es una herramienta que busca dar un golpe maestro al crimen organizado, que en gran parte se nutre de los puertos, y segundo: yo al puerto solo había ido de vacaciones, ahora que voy por trabajo veo la pobreza que se mantiene en los alrededores, y me satisface que el trabajo que se está haciendo sea en beneficio de la gente.

Alexander Aizenstatd asegura que para que opere una terminal se necesitan como mínimo diez permisos. #EUTCQ pic.twitter.com/oM6Wn60kQS — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 3, 2017

EU: Qué trámite administrativo está pendiente para que TCQ opere.

AIZENSTATD: Para que una terminal opere se requieren muchísimos permisos. Más de diez. Esos se han obtenido en los últimos ocho meses. El de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, tardó entre 6 y 7 meses, había que pagar fianzas de estudios y más.

EU:¿Quién ha hecho esos trámites?

AIZENSTATD: La empresa. Yo velo porque las cosas se hagan de forma apropiada.

EU:¿Qué empresa?

AIZENSTATD: La empresa que intervengo. Yo solo soy un elemento externo, introducido por un Juez a la empresa. La empresa tiene gerente y trabajadores a quienes yo les doy instrucciones.

EU:¿En este momento cuál es el trámite administrativo… hoy?

AIZENSTATD: Los permisos ya se han obtenido… muchos permisos. El último fue la aceptación de la Fase I por parte de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), y luego que se apruebe el reglamento, que ya está consensuado.

Alexander Aizenstatd: “Nos va a ir mal como país, si tiramos a la basura todo aquello que ha sido tocado por la corrupción”. #EUTCQ pic.twitter.com/3Py2oA2IA4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 3, 2017

EU: Se ha mencionado que la creación de la TCQ fue un trinquete, una trampa…

AIZENSTATD: Hay de todo. Yo he contado con el apoyo de muchas personas que hay hablado bien de mi integridad y de mi honestidad. Puedo mencionarle a la Fiscal General, al jefe de la Cicig, al mismo Juez de Extinción de Dominio, al Fiscal de la FECI, al de la SAT, entre otros.

Lo que sí creo es que nos va a ir muy mal en el país si creemos que todo lo que ha sido tocado por la corrupción debe tirarse a la basura.

EU:¿Y ya se libraron de todo tipo de corrupción en TCQ?

AIZENSTATD: Claro. Dentro de TCQ por supuesto. No soy juez ni fiscal, pero cualquier tema incorrecto vino de la casa matriz anterior. Las personas que estuvieron involucradas en cualquier ilícito hoy están detenidas. Lo que hay ahora es gente trabajadora, bien intencionada.

Alexander Aizenstatd asegura no estar interesado en ejercer en la política. #EUTCQ pic.twitter.com/8UYWUaD2Nm — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 3, 2017

EU:¿Cómo ve la posición que tienen algunos diputados en el Congreso?

AIZENSTATD: Es la posición del Congreso. Yo estoy aislado respecto del tema del Congreso. Eso es algo que deberán decidir los políticos. Si ellos quieren lo que se ha sugerido en la Procuraduría General de la Nación (PGN), es su decisión. Si no que busquen otra alternativa. Si quieren licitación, que lo hagan. A mí no me correspondería hacerlo, es prohibido. Ahora, como lo he dicho siempre, si la terminal no entra a operar ya, va a quebrar.

EU: Pero antes decían que los barcos estaban haciendo cola…

AIZENSTATD: Estoy seguro que nunca fue así. Es una terminal que no ha operado, que tiene una extinción de dominio.

Aizenstatd dice que el mantenimiento de TCQ se había costeado hasta ahora con “fondos disponibles en caja, pero ya no da para más”. #EUTCQ pic.twitter.com/bhxZAeu7Tu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 3, 2017

EU:¿Cómo están las instalaciones?

AIZENSTATD: Son instalaciones de primer mundo. La terminal ha subsistido sin recibir ingresos desde hace ocho meses. Tenemos una deuda de US $125 millones que debió comenzar a pagarse en diciembre de 2016: US $4 millones en diciembre, US $4 millones en marzo y US $4 millones en junio. Para junio se deberán US $12 millones.

EU:¿Cómo ve la propuesta de que se anule el contrato con TCQ?

AIZENSTATD: La única que ha propuesto que se anule el contrato es la PGN. El problema es que se pierda la TCQ y que acarree una responsabilidad internacional para el Estado; creo que no vale la pena.

EU:¿Cuánto tendría que pagar Guatemala si se pierde?

AIZENSTATD: Prefiero no emitir opinión en ese punto, porque mi interés es que eso no pase.