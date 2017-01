Canciller Morales: “No se sabía que Archila Dehesa estuviera en EE.UU.”

Redacción Emisoras Unidas

Hoy en nuestro programa A Primera Hora participaron Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público (MP); Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el canciller Carlos Morales, quienes analizaron el caso del exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.

El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2016 en Estados Unidos (EE.UU.), debido a que incurrió en ilegalidades migratorias en ese país, y fue dejado en libertad después de haber pagado una fianza de US $25 mil.

Ayer, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, Juan Francisco Sandoval, aseguró que desconocía que Archila Dehesa estuviera en EE.UU. y el proceso legal que en ese país se le sigue.

En ese contexto, los invitados en el programa comentaron las condiciones jurídicas y políticas que se marcan en este caso y coincidieron en que hubo un error de procedimiento para comunicar el hecho a las autoridades guatemaltecas.

Luis Fernández Molina dice que un caso como el de Erick Archila Dehesa en EE.UU. da la impresión de que existen “fugados VIP”. #EUCooperacha pic.twitter.com/wt1m01tzEi — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 3, 2017

A juicio de Fernández Molina, no se trata de problemas de comunicación. “Más bien de agendas y prioridades. Cuando EE.UU. se propone juzgar a alguien mueve medio mundo y sacude a los países para lograrlo”.

En todo caso, insistió, “es inexplicable que se den problemas de comunicación en este caso. Tanto tratado internacional para combatir el delito y tratados de extradición que se convierten en papel mojado. Es como el caso de Allan Marroquín; que los traigan y que los juzguen”.

Monterroso asegura que “hay que tomar en cuenta que la colaboración entre países no es tan efectiva como se quisiera”, y explica que EE. UU. tiene varias agencias de investigación, entre ellas la U.S. Immnigration and Customs Enforcement (ICE) que en este caso, señala que Archila Dehesa estuvo custodiado por esta agencia, que además tiene una mini-agencia en Guatemala”.

Javier Monterroso asegura que fue falta de colaboración entre autoridades guatemaltecas y estadounidenses. #EUCooperacha pic.twitter.com/FeREtJfNCu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 3, 2017

Según el exsecretario del MP, “debe determinarse si el consulado guatemalteco tuvo información acerca de la detención del exministro de Energía, y si fue así, si lo supo y no la trasladó al MP, podría caer en omisión de denuncia, que en todo caso podría ser una responsabilidad administrativa”.

El Canciller explicó los procedimientos legales internacionales que podrían seguirse este caso. “El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene poca participación en casos de extradición. Su participación es recibir solicitud de extradición que le envía la CSJ y trasladarla a la embajada que corresponda… e igualmente opera al contrario”.

Agregó: “El Ministerio no tenía conocimiento de nada en este caso. No se sabía que estuviera en EE.UU. No hay una solicitud de extracción, hasta ayer todos nos enteramos de que el señor Archila Dehesa se encuentra en EE.UU., entonces, como dijo el MP ayer, no podría realizar solicitudes a 193 países acreditados en Naciones Unidas”.

Morales subrayó que “en este caso llama la atención de que, teniendo (Archila Dehesa) orden internacional de captura, no se dieran cuenta de la persona que tenían enfrente”, y no hayan dicho nada… tenían que haberlo comunicado de inmediato a la Interpol. Hubo falla en el sistema, hoy ya sabemos dónde se encuentra y vamos a esperar la solicitud de extradición para trasladarla a donde corresponda”.