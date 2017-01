Causa incertidumbre llegada de Trump como mandatario de EE.UU.

Redacción Emisoras Unidas

La llegada del magnate Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos (EE.UU) fue analizada en A Primera Hora por Fanny de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport); el diputado Paul Berier, y el periodista y catedrático universitario, Haroldo Shetemul.

Fanny de Estrada: “Será mejor si él se rodea con conocimiento del mundo de hoy y no en el de bienes raíces”. #EUTrump pic.twitter.com/nzfyhD9gB0 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 20, 2017

A juicio de Fanny de Estrada, “si Trump se rodea de gente con conocimiento de lo que pasa en el mundo, no en el tema bienes raíces, que es su fuerte, podría ir bien. Las guerras de hoy son económicas, de competitividad. Si él piensa que con regresar la producción a EE.UU. va a volver competitivo a su país, creo que no es lo mejor. Él tiene que pensar que sus estados y sus empresas dependen de lo que envíen al mundo”.

Paul Briere: “El tema migratorio se resuelve en casa y no depender de qué presidente llega a Estados Unidos” #EUTrump pic.twitter.com/TOwDw1n10N — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 20, 2017

Berier señala que lo que le debe preocupar a Guatemala es el tema migratorio. “No deberíamos estar dependiendo de qué presidente llega a cada país, deberíamos resolver nuestros problemas en casa. La migración es uno de los temas que hemos dejado pendientes. Nuestra gente es emprendedora, todos salen adelante, trabajan. El asunto es que EE.UU. tienen las oportunidades que no tienen en Guatemala”.

“EE.UU. no nos puede dejar tirados por el crecimiento económico, porque Guatemala también crece, y entonces cada día menos guatemaltecos tendrán que migrar.”

Haroldo Shetemul: “Qué pasaría si Trump deshace el acuerdo nuclear, y el problema de las Coreas, el gran problema con México” #EUTrump pic.twitter.com/ltNQzYeBZ6 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 20, 2017

Por su parte, Shetemul ve muy difícil las relaciones que podrían plantearse entre en nuevo presidente de los EE.UU. y la prensa. “En una conferencia reciente tuvo una contradicción; dijo que respetaba la libertad de prensa, pero señaló a un medio de haber emitido información falsa y a CNN no le respondió una pregunta. Eso me recuerda al alcalde Álvaro Arzú que siempre ha mantenido una actitud de rechazo a la prensa. En el caso de Arzú, no importa tanto, pero viniendo de Trump, sí, porque está marcando una pauta a nivel global”.

“El miedo por Trump surge de la incertidumbre. Hemos acostumbrados a un traspaso cómodo, intrascendente, pero ahora nos salpica. Pero también tiene que ver en función de las políticas internas. No existiera Trump si no fuera por la corrupción que ha habido. Como surgió Hugo Chávez en Venezuela, guardando las distancias es parecido al caso de Trump. Son los miedos que enfrentamos a algo no porque fuera novedoso, sino porque nos puede afectar”.

“En el caso de las manifestaciones que comienzan a darse en Estados Unidos, responde a cómo se definió la elección. En términos populares ganó Hilary Clinton, pero en el tribunal electoral ganó Trump. No es en defensa de Clinton, quede claro, sino que son organizaciones que están planteando la defensa de los migrantes y de los derechos civiles. La calle pudiera ser un protagonista central en el gobierno de Trump”.