De León Duque: “No voy a reelegirme en la PDH”

Redacción Emisoras Unidas

El procurador de los Derechos Humanos Jorge De León Duque estuvo como invitado especial en nuestro programa A Primera Hora y hablo de diversos temas, entre los que sobresale su decisión de no participar en la reelección a la Magistratura de Conciencia.

Jorge de León Duque dice que, por principios, no buscará la reelección como procurador de los Derechos Humanos. #EUPDH pic.twitter.com/efzWj8OWGn — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2017

Este es el resumen de sus comentarios.

Reelección a la PDH

“Desde que inicie mi participación en el servicio público, me basé en dos principios: La necesidad de fortalecer las instituciones del Estado y creo que es importante la alternancia como principio fundamental de la democracia. En tal sentido, he decidido no participar por la reelección en la PDH. Cuando uno tiene claro sus principios sabe cuáles son las decisiones que tiene que tomar”.

Transparencia

“Estoy convencido de que la decencia y la ética debe el principal titulo de cualquier persona que aspire a trabajar en el sector público”.

El peso de la sanción de la PDH

“Depende el funcionario y del cuero que pueda o no tener. Hay personas con muchísimo cinismo a quienes poco les importa una resolución del PDH”.

A pesar de que no son vinculantes las resoluciones, la vos del phd condene por dejar de hacer o no hacer determinado acto.

Tiene peso la Procuraduría

“Veo que hay mucha expectativa de lo que el PDH haga o diga. Lo veo todos los días. En un 99 por ciento de los conflictos del país hay presencia de la PDH. La gente confía en la institución por eso solicitan su presencia”.

Jorge de León Duque: "Es importante dar independencia a las instituciones encargadas de impartir justicia". #EUPDH pic.twitter.com/i9vLjrxV1F — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2017

Resoluciones políticas de la PDH

“No son políticas. He emitido condenas en contra de los últimos tres presidentes que habido. Denuncias serias y posturas antagónicas en diversos temas en el gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado Aguirre y ahora con Jimmy Morales en el caso de las medicina”.

Polémica por Salud

“La doctora Zulma Calderón, encargada de Supervisión de Hospitales de la PDH, goza del respaldo de la institución. Es oportuno reconocer que el Ministerio de Salud ya no es lo que era. Ahora es una institución que sabe a dónde va y lo está haciendo. Seguimos en crisis de salud, sí. Pero creo que ahora se tiene una ruta de lo que se quiere”.

Defensa al migrante

“El tema de los migrantes es una tragedia. En diciembre estuve en Arizona entrevistándome con muchos migrantes. Es impresionante que en un albergue con capacidad para 100 personas haya 400 guatemaltecos. Debemos atacar el problema de raíz. Más que un muro, son las desigualdades, la exclusión. Eso debe atacar el Gobierno”.

“La voz de Guatemala se debe hacer escuchar. Hoy los consulados en EE.UU. están jugando papales extraordinario, atienden a los guatemaltecos, visitan los albergues”.

¿Cómo ve Patricia Sandoval en la comisión legislativa de DD.HH.?

“Hay mucha expectativa., FCN-Nación tiene la comisión de DDHH. Se habla de iniciativas que ella ha presentado. La comunidad internacional lo grupos de defensores estamos a la expectativa. Debe haber proceso tranparente que defina la elección del próximo Procurador”.

Nombres que se mencionan para Procurador

“Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Córdova, Palencia, el presidente del Colegio de Abogados, Marco Antonio Sagastume Gemmell. Algunos candidatos han estado en permanente comunicación con algunos diputados”.

¿Quiere ser presidente?

“No. Tengo estipulado reactivar la fundación Ramiro de León Carpio. En cuanto a la desnutrición nada se ha hecho. Me gustaría regresar a la docencia. No tengo partido político ni nada. No es cierto.”

Falta mística de la labor en la provincia

“Lo que pasa es que a veces no nos enteramos de lo que hacen. Hay muchos auxiliares que arriesgan su vida todos los días. Vivo preocupado por eso. Pero la PDH y auxiliares estamos trabajando. Por supuesto que todos fallamos. Fallo yo como Procurador. Cuando haya una anomalía por favor denúncienlo”.

PDH defiende a criminales

“Ese ha sido discurso traillado, desde el conflicto armado. La gente que acude a la PDH está consciente del trabajo que se hace. Defendemos la dignidad del ser humano”.

El problema no es la PDH sino el perfil

“Si no hay moral en quienes ejercen la función pública, poco o nada se puede hacer. Podemos gritar hacer escándalo, salir a la plaza, pero si la regla sigue siendo la misma, seguiremos en las mismas”.

Jorge de León Duque dice que “ni siquiera hay que pensar” en que Jimmy Morales no termine su mandato. #EUPDH pic.twitter.com/lNnjVjVEQJ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2017

Depuración del Estado

“No deja de sorprender el nivel de involucramiento de altos funcionarios del Estado en los problemas de corrupción que se han identificado. La corrupción mata. Mata la esperanza de mejorar, no hay hospitales, trabajo, salud, vivienda. Es penoso lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo”.

“Lo dije cuando estaban eligiendo a los magistrados, que se estaban manejando intereses. Ahora lo estamos viendo”

En caso Blanca Stalling

“Un funcionario que está señalado de anomalías no debe permanecer en el cargo. Es una acusación seria la que existe en su contra. Lo manifesté antes, sin fijarme en personas. Un magistrado de la CSJ debe separarse del cargo cuando pesa una acusación en su contra”.

Diversidad sexual

“Al iniciar mi mandato no existía la Defensoría de la Diversidad Sexual. Decidimos crearla para dar acompañamiento y que no se vulneren los derechos de estas personas”.

Guerra en las redes

“En las redes sociales siguen siendo los mismos. Dicen que defendemos a los delincuentes, y dicen fuera la PDH, fuera el MP, fuera la Cicig. Péro ahora la tendencia ha cambiado mucho. En un estudio se identifica que el 92% de encuestados dice que el Estado debe garantizar los derechos y que la PDH debe apoyar ese esfuerzo”.

Jorge de León Duque, ante mandato de Trump: “La voz de Guatemala se debe hacer escuchar y la cancillería tiene que estar”. #EUPDH pic.twitter.com/k7ks9fJBjo — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2017

Defensa de mareros

“Nunca hemos defendido a un marero. ¡Jamás! Lo que hacemos civil, militar, que se cumpla con el debido proceso. Pero hay mucho desconocimiento, y se cree que el Procurador debe solucionar todos los problemas. No es así… no se puede”.

Podría haber un distanciamiento entre PDH con MP y Cicig

“Podría ocurrir, segurtamente. Algunos quizá eso es lo qaue quieren. Sería un contrapeso que el PDH, estuviera en contra y criticando y oponiéndose a lo que intenga hacer el MP y la Cicig. Sería fatal si eso pasara.

PDH de izquierda

“Si ser de izquierda es preocuparse por el desvalido, por el que poco tiempo, por denunciar que han miseria en este país, por denunciar que hay poca transparencia en las municipalidades, por denunciar el incumplimiento de las entidades deportivas, que no hay educación, salud… entonces só, cualquier procurador será de izquierda”.

Jorge de León Duque dice que temas preocupantes son el derecho a la vida y la desnutrición en Guatemala. #EUPDH pic.twitter.com/bxAZCAhuhU — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2017

Derechos humanos que le preocupen

“El derecho a la vida… se violenta a cada día, con violencia, con balas, y la desnutrición. Esos dos temas son fundamentales no solo para la PDH, sino para toda la sociedad”.

… y del país

“Seguimos con un modelo de Estado que es excluyente. La participación a través de los partidos políticos es reducida y muy compleja”.