Estrada: La violencia contra la mujer se está volviendo más constante

En nuestro programa A Primera Hora de hoy estuvieron como invitadas especiales María del Carmen Estrada, directora del Área de Asistencia Legal a la Víctima, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP); Nathy Díaz Pineda, operadora jurídica del centro de llamadas 1571 del IDPP, y Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, quienes analizaron los problemas de femicidio que se siguen registrando a nivel nacional.

Las invitadas iniciaron su análisis tomando como base la muerte de una mujer de 21 años que murió debido a los golpes que recibió de su pareja, de 29.

María del Carmen Estrada tiene más de nueve años de laborar en el Área de Asistencia Legal a la Víctima y, según ella la muerte de esta mujer, es un patrón que se está repitiendo con mayor constancia en el país.

“Primero aparece la violencia psicológica por parte del esposo, posteriormente surge la violencia física, y eso se convierte en femicidio”, explica.

Agregó: “El 30 por ciento de casos que hemos atendido ha sido por femicidio y ese es el patrón que se sigue. El problema es que si eso se da, es porque directa o indirectamente hubo respaldo de las autoridades policiales, judiciales y demás, por no atender una llamada de auxilio.

Norma Cruz asegura que en la actualidad hay más crueldad de violencia hacia la mujer, más de lo que había antes. “Y eso no significa que la cantidad muertes haya crecido. Es que no hemos logrado disminuir los casos por violencia contra la mujer. Creo que podremos dar por cumplida la tarea cuando ya no haya más muertes de mujeres por violencia”, señaló.

Según Cruz, “no puede ser que en un país maten tres mujeres al día, que haya 600 o 700 mujeres que mueren cada año por esa causa. Esas son cifras elevadas”.

La directora de la Fundación Sobrevivientes señala que “hay muchas mujeres que llegan a los hospitales con hemorragias internas, porque la pareja les ha golpeado donde no dejan huella, les revientan el vientre. Los médicos les han dicho a las víctimas que regresen a su casa, y por eso mueren. En otros casos han regresado al hospital y de todas formas ha muerto , pero se ha descubierto que tenían sus órganos destrozados”.

Nathy Díaz Pineda, operadora jurídica del centro de llamadas 1571, del IDPP, explicó que en ese número se reciben llamadas en donde piden auxilio, pero también ofrecen asesoría legal a mujeres que tienen algún problema de violencia.

“También recibimos llamadas de personas que están en un momento crítico, incluso con necesidad del auxilio de la Policía. Esto ayuda a prevenir más violencia, porque la pareja se inhibe y sale huyendo”, relata.

Agregó: “Me recuerdo del caso de una señora que se comunicó llorando porque su esposo la llama amenazándola con que va para su casa, con arma en mano, para matarla a ella y a sus hijas. Pudimos coordinar con la PNC y no pasó a mayor grado la situación.

Las tres especialistas coinciden en que las mujeres deben denunciar cualquier intento de violencia que exista en su hogar.

María del Carmen Estrada asegura que en el país se vive de las apariencias, pero que este delito ocurre en todos los niveles de la sociedad.

“Una sociedad que no sanciona estos casos, es como que si los estuviera aceptando. Es un círculo, que va desde la violencia verbal, la sicológica y la física. Lo importante es pedir ayuda. Ahora hay instituciones a las que se puede acudir para superar esos traumas y no mantenerse en una relación no sana”, subraya Cruz.