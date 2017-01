Exviceministro de Relaciones Exteriores considera que sí es viable construir un muro fronterizo

Segmento invitado no presentado 9:18



El ex viceministro de Relaciones Exteriores, Erick Maldonado, y el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estuvieron presentes en el programa A Primera Hora y analizaron los escenarios que se plantean para los guatemaltecos indocumentados que viven en los Estados Unidos.

En principio, ambos coinciden en que la construcción del muro en la frontera de EE.UU. con México es viable, aunque también puede haber otros controles migratorios alternativos basados en la tecnología.

Además, aseguran que se podrían evidenciar condicionamientos respecto del envío de remesas par México y los países centroamericanos, y sobre todo un tratamiento más hostil contra los migrantes indocumentados.

Más, sobre la discusión relacionada con el muro, las remesas y otras medidas adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump se resumen a continación:

Erick Maldonado, ex viceministro de Relaciones Exteriores

“Era evidente pretender que la política restrictiva migratorio iba a afectar solo a México, eso es ilusorio. Todo lo que esté después del río Grande significa un riesgo para EE.UU. Trump tiene presente que la migración centroamericana implica un riesgo, lo dijo desde el principio”.

“El muro ya existe parcialmente. Se trata de unos 3 mil kilómetros de frontera y un tercio, unos mil kilómetros, ya cuenta con un muro parcial, en Baja California y en Sonora ya existe el muro parcialmente”.

“Es factible una barrera infranqueable. Podría ser un muro virtual incluso, como medida alternativa. La limitante es que va a tener un obstáculo en el parlamento, en donde los republicanos podrían cerrar filas. Económicamente no creo que haya alguna dificultad”.

El muro costaría US $15 mil millones los cuales existen y es una cuestión simbólica. Que los va a pagar México, el Gobierno podría pagarlo, pero en realidad podrían ser a través de grabar las remesas o con una revisión del NAFTA”.

“¿Qué pasa con las ‘ciudades santuarios’. Los afectados serán las ciudades, unas 160 ciudades, la mayoría en el sur de los EE.UU., que se han autodenominado ciudades santuario, además de ser amigables con el migrante, limitan las acciones de las autoridades para capturar a migrantes. Trump busca implantar las ciudades seguras, en donde las autoridades pueden identificar a migrantes para deportados con el apoyo del ICE”.

“No creo que detenga el flujo de migrantes en el contexto actual. Podría haber una desbandada de migración antes de que entren en práctica las medidas de Trump. Hay un dato interesantísimo: Entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, unos 47 mil niños y adolescentes que llegaron solos a EE.UU. de Centroamérica”.

“El Estado guatemalteco está siendo incapaz de documentar a los connacionales en EE.UU. Está teniendo graves problemas a través del Renap en el país y en el exterior está peor. No se están emitiendo pasaportes en Guatemala y en exterior no se está extendiendo nada”.

“Hay un ambiente de zozobra. Trump dice que unos 2 millones de migrantes que tienen problemas legales podrían ser deportados inmediatamente. Algunas organizaciones dicen que son 600 mil más o menos, pero los mensajes del presidente de EE.UU. son suficientes para generar incertidumbre entre los indocumentados”.

“El narcotráfico y el crimen organizado son los que tienen más facilidad para sortear los problemas que podría generarles las decisiones de EE.UU. La más preocupada, seguramente, es la población migrante, porque es la que se verá seriamente afectada”.

Jonathan Menkos, Director de Icefi

“Adicional a las remesas, Centroamérica tiene una relación intensa con Estados Unidos en cuanto a las exportaciones y negociaciones directas. En el caso particular de las remesas, la connotación es mayor porque por cada dólar que viene de EE.UU. a Guatemala, se reciben US $17.90 de remesas familiares, y por cada dólar que llegan por concepto de de exportaciones Guatemala recibe US $2.5 en remesas. En consecuencia, las remesas son sumamente importantes para el país”.

“¿Qué se puede esperar del gobierno de Donald Trump? Muchas restricciones a las migraciones y un menor trato para los migrantes.

“Creo que es muy temprano para pensar en el mecanismo de financiamiento. Cambios en aranceles, remesas familiares, algún tipo de tarjeta para entrar a EE.UU. en el precio a boletos aéreos para ingresar a ese país, etc.”.

“Hasta el momento CA ha basado su modelo económico en tener una estrecha relación con EE.UU. me encantaría saber si las instituciones regionales y los gobiernos están pensando en esto como un cambio de época”.

“El modelo exportador como modelo económico ya pasó de época. ¿Qué están pensando los gobiernos de CA para contrarrestar las ideas del presidente Trump?”.

“El presidente Peña Nieto debe asistir a la reunión con Donald Trump. En principio debe ser realista, México depende de la economía de EE.UU. El 80 por ciento de las exportaciones de México van a EE.UU., la balanza comercial del NAFTA lo confirma. Peña Nieto debe ser proactivo, tener una presencia no pasiva… agresiva políticamente hablando”.

“Lo que ya se ha visto es que en los últimos dos años la inversión extranjera directa de EEUU. En sectores comerciales en electricidad ya hay baja. Hay una caída de las exportaciones de más de 100 mil millones desde 2015, por ejemplo. Creo que no estamos dándole una respuesta a los problemas de migración.

“El muro es una decisión de EE.UU., ese es su problema. Pero que hacemos en Centroamérica para enfrentarlo. Una de las propuestas es dinamizar la economía desde adentro de nuestros países, un crecimiento autosostenible con el tiempo. Vamos a tener que dejar de tener la idea de que los problemas de corrupción se resuelven con no pagar impuestos”.

“El país necesita generar cuatro millones de empleos y tampoco podemos seguir viviendo en la desigualdad en que vivimos”.