En nuestro programa A Primera Hora estuvieron presentes el politólogo Álvaro Pop, de Organización Naleb, y la magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ana Ely López Oliva, quienes analizaron la futura cancelación del Partido Patriota (PP), que llevó a la presidencia y vicepresidencia a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, ahora en prisión.

Además efectuaron la situación actual del sistema político en Guatemala, en tanto la participación ciudadana y la legalidad basada en la Ley Electoral de Partidos Políticos. A juicio de Pop, “Guatemala tiene un sistema de partidos políticos muy descompuesto”.

“Guatemala es el país que más empresas inaugura todos los años, pero también el que más empresas cancela cada año. La realidad es que hay una capacidad muy pobre de mantener esas empresas. Nuestro sistema político se parece a nuestro sistema económico”, comenta.

Por su parte la magistrada López Oliva, explicó que al PP se le solicitó la información con tiempo, respecto del financiamiento electoral, y no la dio. “Ellos pidieron tres días más, se les otorgó; luego solicitaron otros tres días, pero tampoco entregó los datos. Siempre se les concedió el tiempo solicitado porque el TSE es condescendiente, en aras de mantener la mayor democracia posible”.

El asunto es que ayer venció el tiempo que corresponde y ahora será el Registro de Ciudadanos el que decrete su cancelación, el que le dé “de baja”. Ya no pueden apelar. Ahora será en otra instancia.

Álvaro Pop: “Lo peor es que los jóvenes cuando llegan al poder siguen haciendo lo mismo, el sistema es todopoderoso”. #EUPartidosDeBaja pic.twitter.com/Wns9gzfdql — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 25, 2017

Álvaro Pop, Organizaciójn Naleb

“Echarle la culpa a los partidos políticos y no ver el sistema en su conjunto, es una reflexión que los ciudadanos deben analizar. ¿Qué es más conveniente, un sistema de dos partidos o de varios partidos? Lo que tenemos que ver es la capacidad del ciudadano de participar, de involucrarse en ese sistema”.

“El sistema es el todopoderoso, los niveles de corrupción y de impunidad lo demuestran. El sistema político tiene un romance eterno con el sistema económico”.

“El PP heredó todas las estructuras del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Tenemos que pasar de la condena legal a la condena social. En la medida en que la sociedad condene estos actos, que no le den la bienvenida en las iglesias cuando lleguen a dejar sus diezmos, las cosas comenzarán a cambiar. Sin embargo, vemos que la sociedad premia esos actos, los aplaude con iglesia nueva y todo. Después ven los resultados”.

Álvaro Pop (politólogo): “No solo jugamos a verdades a medias, sino a verdades perversas” #EUPartidosDeBaja pic.twitter.com/8j22FVqM7O — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 25, 2017

“No podemos hacer trasvestismo político. El partido es la construcción de ciudadanía, no es construcción militar, pero el que haya militares en los partidos no es el problema. Estamos construyendo un estado de beneficencia, donde los políticos aparecen regalando cosas y después siguen regalando cosas”.

“Tenemos que ver el sistema político de manera más integral. No podemos seguir con personas que tienen más documentos de identidad: DPI, pasaporte, licencia y encima el empadronamiento”.

“Cuando el sistema está descompuesto, cuando los políticos no ven el asunto de manera integral sino por pedacitos, cuando no se ven los medios de comunicación en su conjunto, el problema se está agrandando más”.

López Oliva revela que hay otros partidos que están en proceso, pero no puede decir cuáles porque no han sido notificados. #EUPartidosDeBaja pic.twitter.com/iS2gODmmcJ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 25, 2017

Ana Ely López Oliva, magistrada suplente TSE

“Para los jóvenes que no saben que es ‘de baja’. ¿Qué es de baja? Veamos: Cuando un militar deja el servicio en el Ejército, se va ‘de baja’, ya no tiene poder, ya no está activo. Entonces los partidos ‘de baja’, ya no pueden estar activos”.

“En la próxima elección, si nos aparece un personaje que hace ahora propaganda por sí mismo, ya no podrá participar. Ya tenemos un monitoreo de personajes que ya están haciendo actos que parecen proselitismo y que ya no podrán ser inscritos”.

“Por qué nos preocupa que haya militares en los partidos. Venimos de una época de militares que crearon una imagen destructiva de la nación. Por eso se pide que el militar que participe esté por lo menos 5 años fuera del ejército. Que se haya purificado, que entiende qué es participar como ciudadano en la política”.

Ana Ely López Oliva califica como un “reto” el que tenía el PP con el TSE. #EUPartidosDeBaja pic.twitter.com/z2mlSdFmZG — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 25, 2017

“Roxana Baldetti dijo en una ocasión: ‘Que el TSE deje de crear partidos políticos electoreros, maquinarias electoreras, y que cree partidos políticos serios’. Eso fue un reto a la autoridad, al TSE. El ignorar la Ley de su parte le manda un mensaje positivo a la población porque les dice a las claras quiénes son los que están creando esto”.

“¿Como quedan los dos diputados del PP en el Congreso? La Ley dice claro que cuando llegamos al poder derivado de una elección legítima, los funcionarios ya no representan al partido sino al Estado. En lo que les afecta es en la cancelación del partido porque ya no tienen derecho al financiamiento político público. Este queda cancelado”.