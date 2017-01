Morales: “Nunca he recibido órdenes en ningún idioma”

Redacción Emisoras Unidas

Durante su participación en el programa A Primera Hora, el mandatario Jimmy Morales expresó que es respetuoso de la ley y de la independencia de los organismos de Estado y aseguró que nunca ha recibido “órdenes en ningún idioma”.

Al efectuar una evaluación de los logros de su primer año de gobierno, expresó que es difícil calificar los resultados de su gestión, si se parte de la persona. “Es mejor ver los indicadores que se presentan en el primera año de Gobierno con lo que se recibió”, insiste.

Jimmy Morales hace un llamado a los partidos políticos a aprobar las reformas constitucionales al sector justicia. #EUGestiónJimmy pic.twitter.com/3bbTxRT3RL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2017

En cuanto a su relación con otros organismos, enfatizó en que es respetuoso de la independencia de poderes, y que las actuaciones del diputado Mario Taracena fueron las que lo dejaron fuera de la presidencia del Congreso.

“Yo he recibido insultos. En este medio (Emisoras Unidas) caímos en una especia de dimes y diretes. Entonces, dije que pedía disculpa al presidente del Congreso (Taracena). Creo que ni él ni yo debimos caer en este juego. Yo he sido muy respetuoso de las cosas que se puedan decir, en el afán del respeto y la unidad”, insistió.

Al ser cuestionado respecto de posibles presiones que hubiera recibido de Estados Unidos (EE.UU.) o de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo: “Nunca he recibido presiones del Gobierno de los Estados Unidos ni de su embajada en Guatemala. Todo lo contrario”.

A su juicio, EE.UU. permitió el fortalecimiento de las Fuerza Nacional del Trifinio (Guatemala, El Salvador, Honduras); además, ese país ha ayudado a Guatemala en materia de seguridad, a partir de los acuerdos latinoamericanos contra el terrorismo.

Respecto de su amistad con el diputado Armando Melgar Padilla, a quién se ha señalado de ser “el poder detrás del trono”, de que es parte de la denominada “juntita militar” que supuestamente lo asesora, y que el Ejecutivo promovió que se fuera al Congreso para lograr inmunidad, aclaró: “Melgar Padilla me asesoró en materia de seguridad durante la campaña, y después también en seguridad personal”.

Agregó: “Él (Melgar Padilla) no es parte de la SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República), fue electo popularmente como diputado al Congreso y el que se haya ido a ocupar su curul, no es una decisión de Ejecutivo. Además no conozco ninguna ‘juntita’”.

Jimmy Morales hace un llamado a los partidos políticos a aprobar las reformas constitucionales al sector justicia. #EUGestiónJimmy pic.twitter.com/3bbTxRT3RL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2017

Relación con el Congreso

Al ser cuestionado sobre la forma como se integraron otros diputados a la bancada oficial, y la posible compra de parlamentarios, dijo en tono enérgico: “Es aventurado decir que fue una compra de diputados. Si hay pruebas de que hubo compra de diputados, hay que presentarlas”.

A Morales se le preguntó acerca de la relación que mantendrá con el nuevo presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, y la bancada del FCN-Nación: “Yo no voy trabajar con el FCN-Nación en particular, ni con ninguna bancada en especial, sino con 158 diputados, señaló”.

En cuanto al juicio que se sigue contra su hijo José Manuel Morales Marroquín, y su hermano, Sammy Morales, por el caso Fulanos & Menganos, se limitó a responder: “Respetaré la Ley. Serán la justicia la que resuelva ese problema”.

#EUGestiónJimmy El mandatario Jimmy Morales dice que en el futuro quisiera que lo recordaran como "el Reformador". pic.twitter.com/iEyGHebGAJ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2017

Por otra parte, aseguró que le gustaría que se le recordara con “el Reformador”. “Sería lindo… porque reformé la justicia, el sistema educativo, la seguridad, el sistema penitenciario, la salud… me gustaría, pero es tan amplio el término que no sé si voy a cumplirlo”, reconoció.

#EUGestiónJimmy Morales habla de qué hizo mal, qué no hizo y qué no debió hacer. pic.twitter.com/DivfG9g4po — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2017

El Presidente, respondió tres cuestionamientos: ¿Que hizo mal? ¿Qué no hizo? ¿Qué no debió hacer?

1.- “Haber promulgado un estado de Excepción. Se hizo mal, pero se hizo con la Ley de Orden Público que data de hace 40 años”.

2.- “Quizá no pude fortalecer el tema de la construcción de vivienda”.

3.- “No sé. Talvez desvelarme tanto, pero había que hacerlo”.

Jimmy Morales dice no tener un nombre y caso por fafa en los medios de comunicación o por periodistas. #EUGestiónJimmy pic.twitter.com/mY67s1ol4C — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2017

La Prensa y la “fafa”

Al comentar acerca de que la Prensa le otorgó “El Membrillo” el año pasado (símbolo que se da cada año al funcionario menos accesible a los periodistas), el presidente señaló que “antes se acostumbraba que el presidente era el vocero de ministros, pero resulta que el presidente tiene su propio vocero”.

Y al ser cuestionado acerca de si está contento con su vocero Heinz Heimman , a pesar de los comentarios negativos que éste hizo cuando el mandatario se durmió en una conferencia de prensa, expresó: “Todos somos falibles. Él es una persona de confianza… honorable. Cuando considere cambiarlo, lo haré”.

En cuando a los señalamientos respecto de que en Guatemala “se acabó la fafa”, en referencia a posible compra de periodistas, Morales dijo que el comentario surgió cuando se publicaron notas acerca de medicina donada supuestamente vencida. “No estaba pensando en nadie, solo señalé de que se acabó la fafa, porque tenía idea de que había fafa”, explicó.