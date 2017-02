La Corte tiene una oportunidad de oro en sus manos

Redacción Emisoras Unidas

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen una oportunidad de oro para reivindicar su imagen “muy cuestionada”, señalaron Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ambos estuvieron en el programa A Primera Hora e hicieron un análisis coyuntural de la situación en que se encuentra la CSJ, luego de que la CC resolviera que deben elegir un nuevo presidente para el Organismo Judicial, por anomalías detectadas en el proceso de septiembre del año pasado.

También comentaron el caso de la magistrada Blanca Aida Stalling Dávila que tiene proceso de antejuicio en contra, el proceso Botín: Registro General de la Propiedad y la situación en que enfrenta el diputado Julio Juárez, señalado de ser actor intelectual de la muerte de dos periodistas en Suchitepéquez.

A continuación algunas de las conclusiones a las que llegaron.

JORDAN RODAS, CANG

“Los magistrados de la CSJ tienen una oportunidad de oro para reivindicar su imagen, muy cuestionada desde la elección de su presidente desde septiembre del año pasado, que fue objeto de muchas acciones legales. Lo más razonable es que se evitara un desgaste al prolongar la elección. Tienen que enfrentar la coyuntura y evitar que se les pida la depuración”.

“¿Qué pasa si no hay acuerdo entre los magistrados? Creo que esta Corte tiene la coyuntura muy presente, no tendrían que repetir la historia del Congreso, que están viendo la tormenta y no se arrodillan. Los magistrados tienen que hacer de tripas corazón y elegir un nuevo presidente para el OJ aunque no les guste”.

Caso Botín: RGP

“En el caso Botín: Registro General de la Propiedad, creo que la jueza Silvia de León resolvió en apegó a derecho. Su accionar se enmarca dentro de la ley vigente”.

Caso Stalling

“Las diligencias de la comisión pesquisidora se están extralimitando, porque se están yendo hasta averiguar dónde está y cómo salió (el juez Carlos Ruano)… es como prorrogar la agonía. La pesquisidora tiene como trabajo recabar toda la información respecto del hecho que se le imputa a la magistrada Stalling. La comisión es administrativa no un órgano penal”.

Diputados cuestionado

“En cuanto al caso del diputado Julio Juárez, de Suchitepéquez, es preocupante. Es preocupante escuchar de corrupción, es malísimo, pero que un diputado esté señalado de matar a dos periodistas, eso es más preocupante”.

CARLOS LUNA VILLACORTA, EXMAGISTRADO CC

“Que si pueden magistrados suplentes elegir o no al presidente del OJ. Primero hay que aclarar que no hay magistrados suplentes en la CSJ. La Corte se integra con magistrados de salas. Se les ha utilizado para sesiones, pero el fallo de la CC es una interpretación literal de la Constitución, en tanto que los magistrados de origen (titulares) deben ser los que elijan. La CC dice: ‘elijan como es correcto, con magistrados titulares’.”

Botín RGP

“Considero que el fallo de la jueza Silvia de León es justo y ecuánime. Ella explicó a la sindicada cuál era su participación y los motivos por los que el MP la llevó al tribunal. Llamó la atención al fiscal porque no presentó las pruebas necesarias, modificó el delito, y explicó lo que manda la ley tributaria. Ahora, la actuación del MP en este caso debilita la acusación que busca ligar a proceso a la sindicada (Abdy Estrada), y tratar de demostrar el grado de participación de la persona. No es la primera vez que sucede”.

Caso Stalling

“La población todo lo quede de inmediato. Esta comisión tiene 60 días, pero nadie los va a esperar, y las últimas comisiones pesquisidoras lo han hecho en 48 horas. Talvez se les fue mucho la mano llamando gente, pero no debería pasar mucho tiempo”.

“Muchos piensan que existe un pacto entre magistrados y diputados, pero esto no puede funcionar así. Los diputados tienen que ser objetivos. La población está pendiente y no se va a dejar”.

Señalamientos contra diputado

“Que hayan dicho que un diputado (Julio Juárez) pueda tener esa responsabilidad preocupa mucho. Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, Julio Juárez dice que no va a renunciar, que serán sus abogados los que hablarán. Todo eso golpea a nuestro sistema político, no solo al Organismo Legislativo. La población piensa: ‘estamos muy… muy mal. ¿Qué falta?’”.