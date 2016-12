La firma de la paz abrió la posibilidad de una reconciliación nacional

Redacción Emisoras Unidas

Hoy en nuestro programa A Primera Hora estuvieron presentes en cabina Marco Vinicio Cerezo Arévalo, exmandatario de Guatemala y presidente de la Fundación Esquipulas; Raquel Zelaya, presidenta de la Junda Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y exsecretaria de la Paz, y Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala.

Por la vía telefónica participó Fernando Andrade Díaz-Durán, exministro de Relaciones Exteriores, quien aseguró que “no obstante que hubo algún retroceso de los acuerdos de paz, hay que reconocer que también hay avances y alguna legislación que estaba prevista en los acuerdos”.

Agregó: “Sería bueno hacer una evaluación objetiva. Hay que ser positivos. Pareciera que Guatemala nunca sale de su crisis. Hay que buscar, a la luz de las nuevas circunstancias, el reencuentro, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia”.

Los cuatro personajes invitados fueron partícipes directos en los preparativos de las negociaciones de paz en la década de 1980, y en el proceso de la firma de la paz firme y duradera que final mente se dio el 29 de diciembre de 1996.

Durante su participación, cada uno expresó su opinión respecto de cuánto valió la pena firmar la paz y cuál es su visión de la actualidad acerca del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno y la guerrilla.

El expresidente Cerezo señaló que uno de los problemas por los cuales no se reconoce el peso que tienen los Acuerdos de Paz que porque “hubo una falta de seguimiento en no haber dado a conocer a los jóvenes lo que significaba la paz”.

Por su parte la presidenta de Asíes, expresó: “Me complace que una diversidad de actores saben valorar las luces y sombras de los acuerdos. Además que no tengan un espíritu de magnificar lo que no se ha hecho, lo que falta y un espíritu de derrota. Me parece que el que la población rural estuviera más compenetrada en la firma de la paz hace 20 años, es porque fue la que más sufrió los efectos de la guerra y necesitaba que sus rezagos sociales fueran atendidos”.

El exvicepresidente Eduardo Stein afirmó que respecto del cumplimiento o no de los acuerdos, “uno espera que otros arreglen las cosas. Hay una posición acomodaticia en la ciudadanía de esperar siempre que el Gobierno, o el grupo equis, sea el que arregle todo, y por eso nos erigimos en millones de jueces de lo que no funciona y no nos involucramos como ciudadanía responsable, que tiene una cuota que cumplir”.

Fernando Andrade Díaz-Durán concluyó con que “valorar 20 años de la firma de la paz después, en circunstancias sociales totalmente distintas, no es fácil; pero, sin duda, los acuerdos lograron no solo el cese del fuego de un conflicto armado interno, sino que abrió la posibilidad de una reconciliación nacional”.

Pensamientos al grano

Vinicio Cerezo Arévalo

“Uno de los problemas fue que hubo una falta de seguimiento en no haber dado a conocer a los jóvenes lo que significaba la paz. Es lo que hemos hecho con varias organizaciones: resignificar la paz”.

“Hubo varios intentos para negociar la paz. Al final, se acordó un proceso para alcanzar la paz no solo en Guatemala, en Nicaragua o El Salvador, sino en toda la región. El gran éxito fue que además se acordó un gran procedimiento de cómo llevar a cabo esos acuerdos, lo que implicó una reunión con la guerrilla en España promovida por embajador guatemalteco Danilo Barillas y el embajador de España, Juan Pablo de la Iglesia”.

“También se creó la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), donde monseñor Rosoldo Quezada, y monseñor Juan José Gerardi tuvieron un gran desempeño en las negociaciones. Tengo que decir que dos de los grandes actores, Danilo Barillas y monseñor Gerardi fueron asesinados después. Barillas porque con su actitud de denuncia contra algunos actores que se oponían al proceso, y Gerardi por el informe de la memoria histórica que presentó”.

“Uno de los grandes logros fue cambiar los gobiernos que enfrentaban la guerra, que eran represivos, por gobiernos democráticos que respetaron los derechos humanos y el estado constitucional”.

“En un estado democrático, los presidentes solo tiene el 30 por ciento del poder. Eso es teóricamente. En la realidad ni en Cuba, el presidente tiene todo el poder. Es difícil tener todo el apoyo para tomar decisiones, lo que se necesita es voluntad política para llevar a cabo todos los proyectos”.

“En el proceso de negociaciones había una oposición de los grupos tradicionales del Ejército y del sector privado. En términos generales se dejó el proceso encaminado. En Guatemala no se firmó la paz en mi gobierno porque los grupos guerrilleros no quisieron firmarla con un gobierno democrático. Eso, supongo, les hubiera significado un proceso de rendición de cuentas. Había oposición en general, pero se logró mantener el proceso democrático, a pesar de que hubo varios intentos para detenerlo mediante golpes de Estado”.

Raquel Zelaya

“Me complace que una diversidad de actores saben valorar las luces y sombras de los acuerdos. Además que no tengan un espíritu de magnificar lo que no se ha hecho, lo que falta y un espíritu de derrota. Me parece que el que la población rural estuviera más compenetrada en la firma de la paz hace 20 años, es porque fue la que más sufrió los efectos de la guerra y necesitaba que sus rezagos sociales fueran atendidos”.

“Hay que reconocer que hubo incidentes cercanos a la firma de la paz en el área urbana, en 1996, que afectaron el ambiente en ese momento. Hubo ataques entre grupos, un secuestro que todo mundo sabe, de gran nivel que causó conmoción en el país”.

“Ha faltado comunicación, pero en el afán de interpretar los acuerdos, la SAT (Superintendencia de la Paz) es producto de los acuerdos de paz. Tenemos un catastro (Registro de Información Catastral) que busca resolver el problema de la tierra para que, mediante el cobro de impuestos, se desaliente las invasiones de tierras”.

“También surgió la Defensoría de la Mujer Indígena para fortalecer la lucha contra la violencia femenina, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que ayuda a las personas que no tienen los recursos para pagar abogados de juicios, entre otros casos. Me parece que es una mala interpretación de quienes no ven ese tipo de avances”.

Eduardo Stein Barillas

¿Como entender que no se comprenda el proceso de paz y que mucha gente lo rechace?

“Entre otros orígenes de las críticas al proceso de paz hay tres cosas que quizá son los combustibles para ese pensamiento negativo:

“Uno espera que otros arreglen las cosas. Hay una posición acomodaticia en la ciudadanía de esperar siempre que el Gobierno, o el grupo equis, sea el que arregle todo, y por eso nos erigimos en millones de jueces de lo que no funciona y no nos involucramos como ciudadanía responsable, que tiene una cuota que cumplir”.

“Dos, hay un gran desconocimiento de la historia. Cerezo tuvo la valentía de detener la construcción de un cordón sanitario político militar que EE.UU. quería imponernos que incluía la exclusión de Nicaragua. Era la regionalización de la guerra, en donde todos los ejércitos existentes, con excepción de Costa Rica que no lo tiene, pero de todas formas estaba involucrada, se hubieran visto confrontados con una situación inevitable de conflicto armado interno en donde la única opción era la derrota militar”.

“Tercero es que, junto con esa ignorancia del pasado, hay también una visión muy excluyente. La tesitura social, cultural, política, económica del país, donde una gran parte de la población ha sido marginada de los beneficios del desarrollo, y en esa perspectiva, nada puede ser valorado positivamente”.

Fernando Andrade Díaz-Durán

“Valorar , 20 años después, en circunstancias distintas los acuerdos de paz, no es fácil. Pero, sin duda, no solo se logró el cese del fuego de un conflicto armado, sino que se abrió la posibilidad de una reconciliación nacional. Después hubo gobiernos que impidieron que la mayoría de los acuerdos se fueran cumpliendo”.

“No obstante eso, hay que reconocer que hubo avance, y alguna legislación que estaba prevista. Sería bueno hacer una evaluación objetiva. Hay que ser positivos. Pareciera que Guatemala nunca sale de su crisis. Hay que buscar, a la luz de las nuevas circunstancias, el reencuentro, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia”.