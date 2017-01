Película “Los tenis de Barrondo” será lanzada a la pantalla grande

Redacción Emisoras Unidas

Luis Aceituno, periodista, crítico de arte y escritor guatemalteco, estuvo en nuestro programa A Primera Hora, en el cual comentó acerca del proyecto del productor Jairo Bustamente, también guatemalteco, para filmar una película “Los Tenis de Barrondo”, basada en la vida del deportista Érick Barrondo.

A juicio de nuestro invitado, la gran narrativa nacional de los últimos 20 años de la posguerra, se ha dado más en el cine que en la novela. “El cine hecho en Guatemala, nacional o con una relación estrecha con Guatemala, realizada por guatemaltecos o porque cuenta historias de este país, nos ha mostrado lo que ha sido el nuevo siglo, de una manera muy específica, muy crítica”, explica.

“En los últimos años el cine nos ha dado historias que han sido esenciales en la visión que tenemos sobre estos tiempos. Está dando historias interesantes, películas muy interesantes”, agrega.

Aceituno, sin embargo, señala que el problema es que ese tipo de cine no se está viendo en el Guatemala. Se produce pero no se ve. No porque los guatemaltecos no lo quieran verlo, sino porque hay problemas de distribución y de presentación.

“Presentar una película independiente puede costar tres o cuatro veces más que una del circuito holiwudense, porque no viene avalado por ningún tipo transnacional cinematográfica, que son las que deciden qué se ve y que no”, reclama.

Empero, Aceituna asegura que se pueden rescatar unas cinco películas “que para un país como el nuestro que no tiene tradición en eso, ya es ganancia, y que nos están mostrando la realidad nacional; entre estas, Ixcanul, de Jairo Bustamante, que ha sido ovacionada en muchos países de América y de Europa, y Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández, que ganó el premio a la mejor película en México en 2016.

“Ahora la historia de Erick Barrondo, contado por guatemaltecos, es un tema muy interesante”, dice, no antes sin dejar de comentar que “cualquier historia puede ser interesante a nivel cinematográfico”.

Detrás de Barrondo hay una excelente historia, pero lo más importante es cómo la se va a contar y cómo se traduce a imágenes. “Es uno de los personajes claves de la Guatemala de los últimos cinco años”, enfatiza.

Aceituno lamenta que “Guatemala es un país acostumbrado al fracaso”, sobre todo en el deporte. “Que la selección gane algo ya es un milagro. Antes de Erick Barrondo, ya ha habido antecedentes que son respetables. En este caso se trata de un deporte, la marcha, que ni siquiera se sabía que existiera en Guatemala”, comenta Aceituno.

En resumen, el invitado de hoy resume que “el deporte en Guatemala se reduce a dos o tres disciplinas, sobre todo el futbol. Sobre todo a nivel de financiamientos en que todo se ha canalizado a que tengamos la posibilidad de llegar a un mundial y se ha olvidado de otros deportes”.

#EUCineBarrondo: Bustamante habla sobre la anécdota de los tenis que utilizó Erick Barrondo en su primera competencia. pic.twitter.com/DJiLji0bgT — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 4, 2017

Lo que dice Jairo Bustamante de su proyecto

“El proyecto nació hace un año. Erick Barrondo siempre me ha inspirado. La curiosidad es saber cómo nació. Comencé a trabajar sobre su infancia, sobre las personas que lo llevaron a donde está y a ser quien es, y sobre los tropiezos que tuvo”.

la película en proyecto se llama “Los tenis de Barrondo”, confianza Jairo Bustamante.

“¿Como contarla…? Por ahora estamos en la fase de desarrollo de la película. Me parece incómodo hablar de un proyecto que apenas está en desarrollo, pero uno de los grandes retos es hacerla con financiamiento guatemalteco, privado o del Estado, y no depender de fondos internacionales”.

“Ahora, el Ministerio de Cultura y Deportes es un aliado natural para este proyecto. Se trata de cine, se trata de construir la historia de este país. Hablaremos más de la película cuando ya estemos más avanzados”, anticipó.

José Luis Chea, ministro de Cultura

“Nos enteramos del proyecto de Jairo Bustamante hará un par de meses. Él nos contó que estaba buscando financiamiento privado para producirla y hace una semana nos comentaba que sus iniciativas no se concretaron”.

“Nosotros tenemos la intención de financiar proyectos culturales. No sólo películas, sino también obras de teatro u opera.

“El Ministerio ofrece a Bustamente US $50 mil dólares como capital semilla par que él inicie la producción de su película. Ese dinero sale de la ampliación del techo presupuestario que solicitamos en el foro abierto”.