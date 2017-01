Mario Taracena: “Me satisface que las fuerzas del mal se levantaran”

Redacción Emisoras Unidas

El presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol estuvo como invitado en nuestro programa A Primera Hora de hoy para comentar la situación en la que se encuentra el Congreso y los obstáculos que enfrentó durante su gestión.

También acerca de la supuesta la injerencia de grupos ajenos al Congreso; desde el Ministerio Público ( MP ), pasando por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la iniciativa privada hasta llegar a la Embajada de los Estados Unidos.

#EUTaracena destaca que el presidente Jimmy Morales pesó para su no reelección como jefe del Legislativo. pic.twitter.com/wxVKRqzi3w — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 6, 2017

Sobre si el mandatario Jimmy Morales pesó para que no fuera reelecto presidente del Congreso, Taracena respondió: “Él hizo una reunión, no, varias reuniones. Nosotros pedimos, como bancada (de la UNE) el informe de quiénes entran a Casa Presidencial, y hubo muchos diputados que llegaron”.

Agregó: “Creo que es legitimo que lo hiciera. Lo que lamento es que desde el principio, en unas reuniones que tuvimos, le sugerí que se mantuviera alejado de los shucos del Congreso y no hizo caso. Ahora, tan baboso… le dijeron que manejaba el Congreso y se lo creyó”.

En relación a que se habría plegado a las decisiones de la Embajada de los Estados Unid s (EE.UU), del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo: “No, no. Lo que pasa es que tenemos agendas en común. ¿Por qué no le echan riata al negrito? (en referencia el embajador Todd Robinsson) . No, no, nada qué ver”.

¿Y le Cicig y el MP? “Bueno, en el caso de la Cicig, Iván Velásquez… el pobre es una buena persona, pero ese señor ni las cejas mueve. Es muy callado, es una persona reservada. Thelma Aldana también es muy reservada, pero es muy clara y sabe de las leyes que quiere.

#EUTaracena sobre comisionado de la CICIG, ante injerencias en el Congreso: “Ese señor ni las cejas mueve, no dice nada”. pic.twitter.com/qzGVt6Kju0 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 6, 2017

Frases al grano

“Robinsson es un buen embajador… creo que por fin nos mandaron uno bueno. Este opina, los otros eran pasteleros… pero, él no puede influenciar en decisiones, no llega a tanto su poder”.

“Dan ganas de contestarles ¡tu madre! (a sus críticos en el Congreso), pero no. Ya sé que me detestan… yo hasta me lo disfruto. Lo que pasa es que les machuqué los cayos, les fregué sus negocios”.

“A mí me pareció una satisfacción que una elección de presidente del Congreso levantara expectativas… que las fuerzas del mal se levantaran. Quiere decir que hice bien mi trabajo”.