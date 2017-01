Marvin Rabanales: “Se ha normalizado la violencia sexual contra niños”

Redacción Emisoras Unidas

El abogado Marvin Rabanales, consultor en derechos humanos y catedrático universitario, y Vilma Rojas Montejo, jefa del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del Ministerio Público (MP), analizaron en el programa A Primera Hora, la situación actual de Guatemala respecto de las violaciones sexuales a niñas.

Rabanales recordó que en el año 2009 el Congreso de la República modificó la legislación relacionada con la violencia sexual, en la cual, además de la violación de una mujer se agregó la violación de hombres.

Además, lamentó que en la actualidad “se ha normalizado la violencia, la cosificación de las mujeres y el abuso sexual”. Según él, “es necesario revisar los patrones culturales del guatemalteco para explicar un incremento de violencia sexual contra las niñas en particular, registrado en los últimos años.

Por su parte, Rojas informó que en 2016 se registraron 16 mil 819 delitos sexuales; entre estos, 2 mil 235 cometidos contra hombres adultos y niños. El 60 por ciento contra niños. También se contaron 14 mil 424 delitos sexuales contra mujeres.

“Hay una cifra negra que de violación que no se denuncia, por el adultismo que existe. Es decir, esa relación entre niños, niñas y personas adultas. Es una violación sistemática. Pero llega un momento en que los niños o las niñas ya no soportan más la situación y delatan denuncian lo que les sucedió”.

Marvin Rabanales

“Hay una relación desigual cuando una jovencita de 18 años tiene relaciones íntimas con un hombre de 35 años”.

“Cada cual tiene una responsabilidad en su círculo privado, padre educar, sensibilizar. Que algunos padres se abstengan de tener relaciones con hijas, sobrinas, primas hermanas o cualquier otro familiar. Es evidente que esa cultura está fuera de contexto en esta época”.

Vilma Rojas Montejo

“Un embarazo en una niña de 14 años significa truncar su proyecto de vida, y a partir de allí tendrá secuelas, traumas, por mucho que se diga que se recuperará”.

“Cuántas niñas tienen sus partos fuera del sistema estatal. Muchos datos no los conocemos porque se quedan con las comadronas, porque no se tenía conciencia de que cuerpo no está apto para un hecho como ese”.