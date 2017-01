Observatorio de la Salud del San Juan de Dios no convence a la PDH

Redacción Emisoras Unidas

El doctor Juan Antonio Villeda, director del Hospital General San Juan de Dios, y la doctora Zulma Calderón, jefa de supervisión de Hospitales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), debatieron en el programa A Primera Hora acerca del Observatorio de la Salud que pretende instituir ese centro asistencial y en el que la Magistratura de Conciencia no está de acuerdo en participar.

A juicio del funcionario, la PDH no ha sido “del todo imparcial” a la hora de juzgar las deficiencias del Hospital y sugiere que los ciudadanos guatemaltecos tengan el derecho a opinar respecto de cuál es la atención que deberían tener.

Por su parte, la doctora Calderón señala que el mandato de la Ley del Procurador de los Derechos Humanos, acerca de la tarea de fiscalización que realiza la PDH, debe efectuarse en toda la red hospitalaria y no solo en un centro asistencial en particular.

Juan Antonio Villeda, Director del Hospital General San Juan de Dios

“El sistema de salud y la administración pública se ha caracterizado por una soberbia administrativa. Siempre creemos que tenemos la razón, que estamos haciendo todo para atender a los ciudadanos, pero nunca les hemos preguntado si están de acuerdo, si es lo que ellos esperan”.

“Por medio de un observatorio, pretendemos que la ciudadanía vuelva su rostro a la administración pública y que nos diga qué es lo que necesita”.

“Hemos pensado que abastecer de medicamentos a los hospitales es todo, pero no. La calidad de atención no pasa solo por eso”.

“La PDH no ha sido de todo imparcial. No ha valorado el esfuerzo que se han hecho en el San Juan de Dios en los últimos meses. Es cierto, hace falta mucho por hacer, pero tenemos que comprender que no se trata solo del cambio de una autoridad. Es el cambio de un sistema. Por eso creemos que es necesario un observatorio”.

“El problema del hospital va más allá del financiero, va más allá del abastecimiento. Es estructural. El problema es que la ministra o ministro que esté de turno, manda al director, solo. Pero hemos llegado con un equipo de trabajo que intenta soportar las presiones que hay. Ahora hemos recibido el apoyo total de la ministra”.

Zulma Calderón, Jefa de Supervisión de Hospitales de la PDH

“Todas las acciones que llevan implícito el cumplimiento del mandato de fiscalización de la Procuraduría de los Derechos Humanos está sustentado en Ley del Procurador de los Derechos Humanos. Si se revisa de forma detenida el artículo 13, Capítulo 2 de la esa ley, podemos ver que ahí están detalladas las funciones de la PDH como institución y como funcionarios. Funciones van más allá de un observatorio”.

“Las actuaciones de un observatorio son generales. La responsabilidad de brindar salud es un acto a nivel nacional, no particular del Hospital San Juan de Dios. El derecho a la vida debe cumplirse a nivel nacional, no en instituciones particulares. Está sustentado en la ley”.

“Las actuales autoridades del Ministerio de Salud han manejado un discurso al tema de transparencia, pero hemos encontrado situaciones incongruentes. Si estamos hablando de fortalecimiento de transparencia, mientras mejor fiscalizados, mejor”.

“Ninguno de los directores de hospitales han sido amigos. Quizá porque conozco a las autoridades actuales se ha pensado que yo podría dar un giro a mis actuaciones dentro de la PDH”.