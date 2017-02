Porras: “Este es un país donde se menosprecia la capacidad de gobernar”

Redacción Emisoras Unidas

Hoy estuvieron en el programa A Primera Hora Gustavo Porras, analista político, Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quienes analizaron las declaraciones del mandatario Jimmy Morales, respecto mde que cualquiera puede llegar a ser Presidente de la República “si se lo propone en su corazón y lucha por alcanzarlo”.

“Antes sería imposible que un ciudadano común llegará a ser Presidente, se creía imposible porque se necesitaría mucho dinero. Hoy no, Guatemala está cambiando”, aseveró Morales.

El mandatario agregó: “Hoy cualquiera puede llegar a ser presidente si se lo propone en su corazón y lucha por alcanzarlo. Si tú tienes ese deseo de llegar a ser ministro, presidente. Niño y niña, no pierdas ese deseo, pero recuerda que tienes que estudiar, tienes que prepararte porque lo más difícil que hay es servir y más cuando hay tanta necesidad”.

Ahora, ¿Guatemala necesita a cualquiera como presidente o más bien a un estadista? De esto hablaron hoy Gustavo Porras y Hugo Maúl.

#EUCualquieraPuedeSerPresidente Porras dice que la población actual debe darse cuenta de lo que se le está enseñando a los niños. pic.twitter.com/LVQOlB82YD — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2017

Gustavo Porras

“Creo que se está viviendo ‘un cambio de época’, en el sentido de que nos percatamos que no va a dejar nada en pie. Es un momento crucial en el que se combina la posibilidad democrática de acceder al poder, incluso cuando eso ha permitido que personas no aptas, no por conocimiento, sino por otras causas, ejerzan el poder”.

“Si uno coloca por encima de cualquier cosa su amor a Guatemala y a su pueblo, esa ya es una forma éticamente correcta y de capacidad para hacer las cosas”.

“He tenido la experiencia de dar pláticas a jóvenes de colegios, en que la mayoría no tenían puesta la cabeza en la problemática del país, pero con tocarles fibras sensibles, uno ve la reacción”.

“Coincido con lo que dijo el presidente Jimmy Morales, creo que va en ese sentido. Yo pienso que tiene que imperar una cordura básica en el ciudadano de que las cosas son como son. El presidente no será un techado de virtudes, pero en vez de socavar en lo que está ocurriendo, hay que asumir que el presidente nunca dijo que tenía todas las condiciones”.

“Cuando el presidente Morales ganó la primera vuelta de elecciones en 2015, dijo que no había pensado que (ganar) fuera tan pronto. Creo que la población se desentiende de esas declaraciones y se suman a un linchamiento que luego será difícil levantar”.

“Este es un país donde se menosprecia la capacidad de gobernar. Si eso es así, que va a quedar para el futuro”.

#EUCualquieraPuedeSerPresidente Porras: "Es importante que los niños conozcan la historia en un país que hay tanta descalificación: pic.twitter.com/BdE7bcxBb3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2017

“Alguna vez platicando con el profesor Rubén Alfonso Ramírez me dijo que él puso énfasis en la necesidad de restablecer la educación cívica en el patrón educativo. Sin embargo, ahora el concepto es de que la educación cívica es el contexto de conjunto de la educación. Yo medité y me dije que deber ser algo específico”.

“Los niños deben conocer la historia, las efemérides, una cosa difícil en un país en donde existe tanta descalificación”.

“Aunque digan que ahora somos más pobres, y todos esos flagelos propios del azote guatemalteco, lo cierto es que ha habido movilidad social para sectores que antes no lo tenía”.

“¿Cómo es eso de que en Guatemala circulan 3.5 millones de automóviles? ¿Cómo es posible de que solo el 40 por ciento de guatemaltecos no puede comprar la canasta básica? ¿Entonces quién ha comprado todos esos carros?”

“Creo que vivimos en un espíritu de liviandad, en donde pensamos en la fiesta de 15 años, en el cumpleaños, en los gimnasios. Tenemos que tener presente, como dijo Charles Dickens, que el mundo no ha sido hecho para siempre. Lo que viene es una crisis de una magnitud difícil de imaginar, derivada del cambio climático. Es un ciclo en la historia del universo”.

“Estas generaciones que piensan que todo es un camino ancho de prosperidad, se van a topar con una crisis difícil de enfrentar”.

#EUCualquieraPuedeSerPresidente Maúl agrega que las palabras de Morales no hay que sacarlas de contexto porque van dirigida a niños. pic.twitter.com/oZt6QNzfsR — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2017

Hugo Maúl

“Considero que las palabras del Presidente denotan ese mensaje de esperanza que si uno se lo propone y el sistema democrático garantiza, es que haya libre acceso a la política, a la alternancia del poder. Es un mensaje de esperanza para los niños, y él debe darles ese mensaje positivo”.

“El mensaje (del mandatario) no hay que sacarlo de contexto, eso de que no hay que estar preparado, de que cualquier advenedizo pueda ser presidente, tampoco es tan real”.

“¿Qué tanto nuestra juventud esté al tanto de lo que está sucediendo en el país? Creo que muy poco. Los jóvenes están ensimismados en los medios electrónicos, en las redes sociales. Me consta que los aleja de la realidad en que se vive. Claro que es estrategia de vida ante tantos cambios fundamentales. Incluso nosotros a los analistas nos llega el momento que quisiéramos estar en otro lugar”.

“En mi época vivíamos un mundo en el que la modernidad estaba en su cúspide. Podíamos creer en grandes utopías, en grandes gestas heroicas. La juventud que hoy está creciendo, crece marcada con mayor relativismo moral, bastante descreída en el colapso de esas grande utopías”.

“¿En qué creen… qué utopía de futuro se pueden crear? El mensaje está claro. Para gobernar un país, para gobernar un poder, se necesita liderazgo, pero no donde el que mejor hable y sea más atrayente gane, sino que mostrar con hechos que se tiene un compromiso de vida, que se está dispuesto a sacrificar los ideales”.

#EUCualquieraPuedeSerPresidente "Hay que haber un compromiso con la honestidad", destaca Maúl. pic.twitter.com/u0u93JBloE — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2017

“Tiene que haber un compromiso con la honestidad, con la verdad, con el respeto a las demás personas. Y prepararse. La cosa pública no es una cosa sencilla. Tiene que ser una cuestión en la que haya una base ética”.

“La ciudadanía tiene el compromiso de aportar lo mejor de sí, de observar la ley, como mínimo respetar las normas de convivencia, pero ahorita, incluso, muchos de los que van manejando, se enfrenta contra quienes se roban la vía o se cruzan los carriles. Estamos en la turbulencia en donde el más vivo se encarama en los demás”.

“El mensaje del presidente a los niños debería ir respecto de lo que significa la responsabilidad en términos de emitir el voto”.