Taracena: “Hay demasiados narcodiputados en el Congreso”

Redacción Emisoras Unidas

“Hay demasiados narcodiputados en el Congreso. Si nos peleamos nos mandan a matar en la esquina”, denunció hoy el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, en el programa A Primera Hora.

El legislador agregó: “Prometí no dar nombres, no los denuncio en el Ministerio Público porque ya me han amenazado. Pero ahí están metidos, y no son mansas palomas. Todos los diputados sabemos quiénes son.

Taracena participó en el programa A Primera Hora, en el que respondió algunos cuestionamientos relacionados con cómo queda su gestión en el Pleno, qué papel jugará como un diputado más desde su curul, cómo lo califica la población, o si se considera enemigo de algunos políticos.

Además, habló de las condiciones en que se encuentra su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de las amenazas que se ciernen en el Parlamento y de otros proyectos relacionados con su gestión.

#EUTaracena dice que el partido UNE está en “una especie de reingeniería” y que tiene “buena relación” con Sandra Torres. pic.twitter.com/hBD9tpBEao — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 6, 2017

“¿La UNE? El partido está en una especie de reingeniería. Recuérdense que somos algo así como el último mohicano y tenemos la oportunidad de reinventarnos. Hay que abrirse a liderazgos nuevos o no sobrevivimos”, aclaró.

Taracena se quejó del ambiente hostil que se vive en el Legislativo y de los retos que tiene el futuro presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla. “El problema es que Óscar ni dedos para el piano tiene… así que me tendrá como sombra”.

En cuanto a la bancada oficial del FCN-Nación opinóque “son 11 los diputados que llegaron originalmente”. Después, aseguró, se les unieron un montón de oportunistas malandrines del Partido Patriota y de Lider”.

“Se metieron con los gruesos. No les veo futuro. Al final todo lo que cumplió el presidente durante su campaña electoral es una estafa”, apuntó el legislador.

#EUTaracena resalta que "hay narcos metidos en el Congreso". pic.twitter.com/T9yvnHBViK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 6, 2017

En resumen

“Óscar Chinchilla no tiene que ser una lumbrera, solo tiene que seguir la línea que ya está marcada por mi gestión”.

“No quiero que me maten. La lista (de diputados narcos) la tienen los gringos, la DEA. Ya los tienen cuadriculados. La prensa los tienen. No hay que andarlos tocando… pero tenemos a esos gorilas encima”.

En la ceremonia de presentación del informe presidencial tendrá que saludarse con el presidente Jimmy Morales, ¿cómo lo hará? “No hay problema. Siempre nos saludamos: que tal vos Presidente, eso es todo”.