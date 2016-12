¿Qué se necesita para que TCQ pueda funcionar?

Redacción Emisoras Unidas

En el programa A Primera Hora de hoy estuvo como invitado el interventor de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, quien expuso la situación en que se encuentra en la actualidad esa empresa.

Según él, a la fecha hay deudas por construcción y insumos que deben ser canceladas. “Son deudas por diesel, electricidad, repuestos para máquinas, limpieza, aire acondicionado… todo eso que necesita una terminal para no deteriorarse” explicó.

El Interventor aboga porque se tome una decisión inmediata respecto al inicio de operaciones de TCQ, en vista de que, si no fuera así, todos los activos de la empresa podrían comenzar a deteriorarse y hasta perderse.

“Si no hay mantenimiento al equipo, las máquinas se van a deteriorar, y llegará el momento en el que ya no va a importar qué se decida”, advierte Aizenstatd.

Aseguró: “Yo estoy alejado de la discusión política dentro del Congreso. Eso es responsabilidad de los diputados. Si discuten la propuesta presentada por el Ejecutivo o si plantean otra solución. Yo lo que tengo que hacer es buscar la forma de que la terminal subsista”.

Al grano

“Si las finanzas de TCQ no lo permiten, podríamos llegar a un momento de insolvencia. Se va a perder todo, se van a deteriorar las máquinas, no habrá más operación. Yo no soy diputado, mi trabajo es técnico”.

“Hay dos soluciones a largo plazo: que el Congreso encuentra una solución al problema o que no resuelva nada. Pero los diputados no se pueden quedar pasivos”. Lo que se necesita ahora son ingresos. Y esos ingresos, excepto que alguien decida presentar esos montos, solo se puede adquirir operando. Si TCQ no opera en enero, ya no habrá oportunidad de resolver ese problema financiero”.

“Mi labor principal es conservar los activos de la terminal y para eso necesito fondos. Hay que tomar en cuenta que ni siquiera operando en enero del 2017, TCQ tendrá lo suficiente para pagar deudas acumuladas”.

“¿Qué se necesita hoy? Primero, la autorización de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) para entrar a operar en enero. Quizá hay que tomar en consideración que si no se resuelve pronto, la decisión ya no será útil. Segundo, la autorización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para que TCQ opere, y otra acción que no es operativa, la Licencia de construcción de la Municipalidad de Puerto San José que está pendiente”.