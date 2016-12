Rubén Morales: “tenemos que dinamizar la economía del país”

Redacción Emisoras Unidas

En el programa A Primera Hora de hoy estuvo como invitado el Ministro de Economía, Rubén Morales Monroy, quien expuso su visión acerca de las expectativas que tiene el Gobierno para promover el movimiento comercial a nivel internacional y reconoció que la competitividad en el extranjero podría mejorarse durante el 2017.

A su juicio, en 2016 el Gobierno hizo el esfuerzo de mantener la nave y se avanzó en algunas áreas. “Según el Banco de Guatemala a pesar de de dónde venimos (en relación los movimientos sociales del año pasado) la economía del país crece. Quizá no lo suficiente como quisiéramos y conforme las necesidades de Guatemala, pero crece”, aseveró.

En cuanto a si el Gobierno ve como una amenaza el próximo gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó: “No veo que sea una amenaza para Guatemala o el Triángulo Norte. Hemos visto declaraciones del embajador Todd Robinsson, en las cuales asegura que la política exterior de EE.UU., por lo menos para en el caso nuestro, sigue avanzando”.

“Al contrario de lo que se especula, mi perspectiva es que se mantenga una buena relación con el futuro gobierno de Donald Trump”, insistió.

El ministro Morales espera que el próximo año se fortalezca la presencia económica de Guatemala en el extranjero, así como poner en práctica algunos programas de desarrollo económico local, a pesar de los pocos recursos con que cuenta el Ministerio de Economía.

Morales dice que la lucha contra la corrupción, desde la percepción de cómo se ve al país, frena la #EUEconomía. Pero no se debe detener. pic.twitter.com/ynI8ZH7n0J — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 21, 2016

Al grano

“Estamos pasando de la incertidumbre de cuáles serían los resultados de las elecciones de EE.UU., a la sorpresa de cómo ganaba Trump. Ahora, algunas expectativas en la economía de ese país, respecto de lo que han hecho los gobiernos republicanos en el pasado, es que ésta crezca”.

“El hecho de la posibilidad de que haya crecimiento económico en EE.UU. y de que aumente el empleo en ese país, es un beneficio para nosotros porque hay la probabilidad de que nos compren más servicios, como la mano de obra de guatemalteca por ejemplo”.

“Por experiencias anteriores, personalmente fui aprendiendo que tenemos que dinamizar la economía del país. Desde principios de año comenzamos a vincularnos con alcaldes de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Petén, Retalhuleu, Zacapa, Chiquimula y El Progreso, para empoderarlos y que entiendan de que ellos son los responsables de dinamizar, promover y fortalecer su economía local”.

“Soy optimista porque si no, no debería estar en este caro. Siendo realista, nos tenemos que imponer una alta carga de responsabilidades. Todos queremos que el país cambie, pero a veces no hacemos o no nos arriesgamos para que las cosas sucedan. En un año podemos hacer esa evaluación”.

“Tenemos que seguir luchando contra la corrupción, es una forma de sanear el país. Tenemos que entrar en un mundo de total transparencia, de responsabilidad, de respeto a la normativa”.