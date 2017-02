Tener un arma no faculta a nadie para aplicar justicia de propia mano

Redacción Emisoras Unidas

Eugenio Garavito, integrante de la Asociación Constitucional por el Derecho a Portar Armas, y Marisol Alonso, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), analizaron la forma como los guatemaltecos han tenido que buscar cómo defenderse ante la violencia que acecha el país y promueven que nadie debe aplicar justicia por su propia mano.

Estas son algunas de sus consideraciones.

Eugenio Garavito

“La gente roba y asalta, porque puede. Muchos ciudadanos, en son broma… de chiste dice que cuando se le entran los ladrones a su casa hay que llamar a la pizza porque llega más rápido que la Policía”.

“Tenemos que valorar el estado de emoción violenta de una persona cuando se defiende. El cuerpo humano genera sustancias que lo hacen a uno actuar de una forma agresiva al momento de defenderse. Dado que la violencia ha sobrepasado los límites, la gente ha tenido que buscar la forma de defenderse.

“La Ley establece el derecho a la portación de arma: tenerla y portarla. Pero de nada serviría si no tenemos derecho a dispararlas. En el caso de la protección a criminales, se les protege con la proporcionalidad del hecho. Pero a mí me pueden matar con una pistola o con un cuchillo de igual forma”.

“Si a mí se me viene un tipo con un machete, tengo que pararlo con la 45. Lo que no se ponen a pensar esas organizaciones de derechos humanos es que una personas no le dirá al delincuente ‘esperame, voy a ir a traer un machete’”.

Marisol Alonso

“Estamos trabajando por el fortalecimiento del estado de Derecho, del sistema de justicia. Las personas no deben tomar justicia por su propia mano. El hecho de que una persona posea un arma, puede implicar consecuencias nefastas”.

“Como abogados tenemos que tomar en cuenta que la legítima defensa debe estar en concordancia con la proporcionalidad del hecho. Una causa es la justificación de la legítima defensa. El que una persona se arme para defenderse no le faculta para aplicar justicia por su propia mano”.

“No hay que dar rienda suelta a las personas para que disparen a diestra y siniestra. La ley dice que el único lugar donde se puede disparar es en un polígono. Si se cae en premeditación, alevosía y ventaja ya se trata de un asesinato”.

“En un proceso puede sindicarse de homicidio en estado de emoción violenta, pero también podría ser asesinato, para lo cual hay que analizar el grado de proporcionalidad”.