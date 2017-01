Tiembla la Corte con antejuicios contra magistrados

Redacción Emisoras Unidas

Las solicitudes de antejuicio contra dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), han puesto a temblar a las altas esferas de la justicia guatemalteca.

El miércoles el MP y la Cicig solicitaron antejuicio contra Eddy Orellana Donis, magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, y contra Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada vocal séptimo de la CSJ, por tráfico de influencias al supuestamente presionar al juez vocal Carlos Giovanni Ruano Pineda en el caso IGSS-Pisa.

Para analizar el contexto en que se desarrollan los hechos, hoy estuvieron como invitados en el programa A Primera Hora, Marvin Flores, del Acción Ciudadana (AC), Jordán Rodas, Vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuya conclusión final es que es necesario reformar la justicia en Guatemala.

Por la vía telefónica participó la magistrada de la CSJ, Blanca Aida Stalling Dávila, quien se defendió de los señalamientos en su contra y aseguró estar dispuesta a dejar su cargo y someterse a los tribunales para que se aclare la verdad.

He aquí un extracto de sus apreciaciones y conclusiones:

Marvin Flores, AC

Lo que está ocurriendo demuestra el nivel de descaro de esta magistrada, que no es la primera vez que se le señala de actos anómalos. Se le viene señalando desde el IDPP (Instituto de la Defensa Pública Penal). El audio presentado por el jez Ruano Pineda es más que, claro cuando la magistrada le solicita una medida para su hijo en el caso IGSS-Pisa. La justificación que tiene cae por su propio peso.

¿Qué si hay alguna similitud de este caso con el de la exmagistrada Claudia Samayoa y el expresidente del Congreso Gudy Rivera? Es muy similar porque lo que hay es tráfico de influencias y de alguna manera abuso de autoridad, porque la magistrada Stalling tiene una investidura mayor que la del Juez al que ella trató de presionar.

Acción Ciudadana presentó una solicitud ante la Junta Disciplinaria de la CSJ, porque ésta tiene la potestad de separarla temporalmente del cargo, con lo que hay, para que no pueda interferir en las investigaciones. Es más, tiene la potestad de separarla inmediatamente, más rápido, incluso, que el proceso de antejuicio.

Jordán Rodas, CANG

Valoro la actitud valiente del juez Carlos Giovanni Ruano Pineda. Lo importante es que se dio el hecho de denuncia lamentable de una intromisión clara de una magistrada hacia un juez. Cada quien tiene su propia función. Se comprende el sentimiento de una madre pero no en cuestiones de justicia.

Éticamente tendría una justificación sentimental. Pero ella tiene una alta investidura y no todos los detenidos tienen la dicha de tener una mamá magistrada. Ella decía que los juicios se tardan mucho. Eso lo pasamos todos los guatemaltecos. Hubiera sido mejor que hiciera propuestas para agilizar el trámite de los juicios. Estamos ante un tráfico de influencias claro, eso es muy alarmante.

Juan Francisco Sandoval, FECI

Los casos que fueron presentados ayer (la presentación de la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte) dan es una muestra de cómo muchas veces se utiliza la función judicial, en este caso de magistraturas, en beneficio personal y de personas sin respetar los postulados de la Constitución, que hablan de neutralidad en los asuntos de justicia.

Decir que la Cicig ha hecho trabajos para telenovela es una posición hepática de la magistrada. Ella ha estado involucrada en casos de corrupción. El los procesos de su cuñada Marta Sierra de Stalling, el de su hermano Roberto Stalling, por ejemplo.

Ella hace un resumen completo del proceso IGSS-Pisa. Está tratando de persuadir en la forma en que fue acusado su hijo Fernando Molina; ella sugiere qué hacer en ese caso. Es alarmante porque, cómo es que un magistrado sugerirá a un juez su teoría del caso. Empero, en conferencia de prensa, dice que no sabía del caso. Entonces, ¿cómo hace el análisis?

Ahorita es prematuro prensar en procesar a la magistrada. Lo que buscamos es que cuando el antejuicio sea declarado con lugar, podemos iniciar la persecución penal. Pero ahorita solo hay un audio en el cual se muestra la comisión posible de un hecho delictivo, que sería suficiente como prueba, aunque de todas formas vendría la posibilidad de una discusión sobre la posible legalidad de la grabación.

Blanca Stalling se defiende

Se le señala de presiones de su parte hacia el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda. Ella dice que no. ¿Cómo se defiende?

Yo no sugerí medidas sustitutiva alguna contra mi hijo. Lo que le explique al juez es que hay casos en los que se puede aplicar medida sustitutiva, pero que las decisiones las toman los jueces. Se lo dije a él, que en ningún momento estaba diciéndole que yo estuviera en mi calidad de magistrada cuando platicamos.

El juez se quería inhibir del caso y se acercó a mí para pedirme apoyo y que yo hablara con el presidente (de la CSJ) para que lo sacara del caso. Ya se habían inhibido seis jueces.

Él es juez suplente, no titular. Él me dijo que tenía temor al saber que el caso (IGSS-Pisa) es delicado y por eso, pienso yo, que yo podía ayudarlo a que no se lo dieran.

Yo nunca le pedí nada a favor de mi hijo, y en la escucha que el grabó, el sabe…

Yo no escuchado la escucha, pero la solicitaré a la Cicig.

Espero que haya grabado cuando él me pidió que yo lo apoyara. No hubo una plática de magistrado a juez, no de jerarquía.

Yo traté de aconsejarlo de lo que debe hacer un juez. Yo tengo experiencia en esto, él no. El no ha estado en casos de mayor impacto.

En los 15 años que tengo de haber estado en el IDPP y en el MP, siempre que pude dar consejos éticos o de falta de ética, los di… nosotros, como profesionales, son lecciones de derecho.

Usted, en la grabación, de cierta manera apela a la lástima…

Él dijo que no conocía nada del caso y al otro día iba a resolver… ¿eso es ético?

Si él se acercó a mí, es porque me tiene confianza. Yo no lo convoqué, y si él llegó con la idea de grabar, es porque tenía otras intenciones… Otra cosa, eso pasó el 21 de agosto, el debate comenzó el 11 de octubre. ¿Por qué no se inhibió antes… por qué esperó dos meses y medio, 33 audiencia con situaciones diversas en que algunas se han suspendido varias, incluso por incumplimiento del MP? A estas alturas viene dice “me pasó esto”… qué está pasando con el sistema de justicia, seis jueces, tres que estar por inhibirse, son nueve jueces. Es un proceso que camina para atrás.

¿Cuán normal es que un magistrado hable con un juez de un tema en el que hay, evidentemente, conflicto de interés?

Sé de del proceso porque mi hijo tiene abogados y ellos me han contado cómo va. No es una vez que se suspende la audiencia, son tres veces las que ha faltado el perito del MP.

Y cómo queda su situación como magistrada

Me voy a someter al debido proceso y que sea un juez el que revise que pasó. Yo me considero persona ética, no cometí arbitrariedad alguna. Le dije al juez que respetaba su ética y sus decisiones, que él tenía que tomar sus decisiones porque él tiene sus responsabilidades.

¿Se apartará de su cargo?

Esa es una decisión que estoy evaluando; yo no tomo decisiones precipitadas. No es cuestión de retirarme aceptando que cometí un delito que yo sé que no cometí. Puedo retirarme de los tribunales pero de conformidad con la ley. Muchas cosas se dicen, pero lo importante es que se tienen que probar. Si queremos que el país mejores tenemos que probarlo todo en tribunales, si no para qué tenemos un sistema de justicia.