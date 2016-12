Víctimas de la guerra interna cuentan sus historias

Redacción Emisoras Unidas

En nuestro programa A Primera Hora de hoy estuvo como invitado el diputado al Congreso de la República, Manuel Conde Orellana, quien expuso sus experiencias vividas durante el conflicto armado interno, época durante la que perdió a su padre a manos del Ejército y su abuelo fue muerto por un grupo de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), integrada por militares que se sublevaron de la milicia.

Por la vía telefónica también participaron José Estuardo Molina Loza, músico del Grupo Guayacán, perdió a su hermano Juan Luis Molina Loza, y Telma Marcos, perdió a su padre durante la guerra interna en Nebaj, Quiché.

Cada cual, desde su particular punto de vista compartieron sus testimonios de guerra y de reconciliación.

Manuel Conde Orellana habla sobre la muerte de su abuelo y padre quienes murieron durante el Conflicto Armado Interno. #EUPaz20Años pic.twitter.com/EMv1JBJW6f — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 27, 2016

Manuel Conde Orellana, negociador de la paz en 1991 y en 1993

Cuando se habla de paz, se habla de conmemoración de firmas, pero la asignatura de reconciliación nacional está pendiente. Necesariamente pasa por una conciliación interna con el dolor que se pueda tener, para ser actor constructivo en un proceso de paz.

Mi padre, Óscar Conde, tenía 36 años cuando fue asesinado por el capitán Jorge Ponce en la puerta del restaurante Cantón en la 6a. avenida de la zona 1. A pesar de que hubo 27 testigos que vieron la forma como lo mató, su crimen quedó en la impunidad. Fue el 26 de enero 1960.

El 13 de agosto 1966 mi abuelo estaba en su finca de Zacapa. Era liberacionista, hombre de principios, cuando comenzó a recibir amenazas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), integrada por oficiales jóvenes que se sublevaron al mando del presidente Rafael Ydígoras Fuentes.

ÉL Fue asesinado a sus 54 años en La Fragua, Zacapa, por una banda de militares cuando iba con una de mis tías.

Afortunadamente, crecí de la mano de mi madre y de mi abuela, que siempre nos inculcaron principios, jamás nos inculcaron venganza ni rencor ni odio.

De manera que cuando llegué a la mesa de negociaciones, el mismo Ejército tenía dudas de mi proceder, porque yo había sido víctima de militares, pero también podía ver a los comandantes a los ojos, sin perder mi posición de hijo o nieto víctima de la violencia de la guerra.

José Estuardo Molina Loza, músico del Grupo Guayacán, perdió a su hermano Juan Luis Molina Lossa

Llegamos al año 45 de haber sido secuestrado y desaparecido por elementos de la policía judicial. Mi hermano Juan Luis había terminado la carrera de psicología, y era presidente de la Asociación de Estudiantes de Filosofía. Como buen estudiante era activo participante de la Huelga de Dolores. Era maestro de filosofía en institutos, escribió múltiples artículos de filosofía en El Imparcial y en la Revista Alero de la Universidad de San Carlos (Usac).

Recuerdo que una vez, Juan Luisa llegó conmigo, preocupado, unas dos o tres semanas antes de su desaparición. Me dijo: “Ya me dijeron que para componer este país hay que volarse unas 500 cabezas… cabezas que piensan. Pero aquí no hay tantas. Así que si eso se cumple, me voy yo”.

Fue como una premonición macabra. El 13 de enero de 1971 no regresó a la casa de su esposa. Pasaron los días, hasta que concluimos que lo habían secuestrado.

Aquí se entremezcla la historia suya con la de mi madre, Juanita Loza. Como al mes y medio, sin decirnos nada, fue con un carpintero para que le hicieran un cartel de madera y escribió: “Ayúdenme a encontrar a mi hijo Juan Luis Molina Loza”.

Se fue a parar frente al Palacio Nacional. Para entonces no había ni Madres de Mayo ni GAM (Grupo de Apoyo Mutuo). Ni siquiera estaba inculpando a nadie. Pero como en este mundo todo se sabe, hubo una llamada del Palacio para el jefe de la Policía Nacional y le dijeron: “Hay una loca frente al Palacio, llévensela”.

Al rato llego una “perrera” (una patrulla). Los policías llegaron como muy temerosos a subirla, porque podría ser una loca peligrosa. Se la llevaron al neuropsiquiátrico. Curiosamente ella practicaba yoga y durante muchos años dio clases de yoga a los internos. Ahí finaliza su historia.

Telma Marcos, perdió a su padre durante la guerra interna

Tengo 46 años y soy de Nebaj, Quiché. Mi padre, Pedro Marcos fue fundador de varias escuelas, creador de muchos proyectos… del parque, del mercado… él era muy popular. Pero en ese tiempo buscaron a los líderes.

Llegaron con él y le dijeron: “Don Pedro, ¿quiere irse a la montaña, a un buzón? El no quiso irse, y luego tomaron represalia. Lo secuestraron, lo obligaron a darle de comida a la guerrilla. Los guerrilleros ixiles.

El sacerdote que estuvo en Nebaj se fue de mi pueblo, pero no dijo nada de que se iba ir a la montaña con la guerrilla. Se llama padre Javier y ahora vive en Cobán. Estaba otro padre de nacionalidad española, Fernando Hoyo Rodríguez. Ellos son los jefes que orientaron a la población, que mataron a sus vecinos, a sus familiares, a sus paisanos. Los sacerdotes mataron a sus catequistas que no quisieron irse a la montaña.

A la fecha yo no he recibido ningún tipo de resarcimiento. A los izquierdistas en Nebaj sí les dieron casa, les dieron dinero. Creo que la ayuda no ha sido pareja. Sólo le dan a los izquierdistas, pero no les cobran todo lo malo que hicieron.