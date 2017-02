Barrios: “Pérez Molina tiene distorsionada la visión de lo que es cooptación”

Redacción Emisoras Unidas

Hoy estuvieron en el programa A Primera Hora los abogados Jorge Rolando Barrios y Mynor Alvarado. El primero fue presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) e integrante del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon), y el segundo es coordinador del área legal de Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Durante su participación realizaron un análisis a raíz de que el Consejo de la Carrera Judicial separó temporalmente de su cargo, con goce de salario, a la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, para que solvente su situación legal.

También conversaron acerca del proceso penal del caso La Línea, en el que se encuentran involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como una treintena de personas entre exfuncionarios de Gobierno, empresarios y personas particulares.

Pérez Molina dijo que veía “inconcebible” la presión que, según él, ejercen los medios de comunicación, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) sobre los jueces, lo cual también fue abordado por los invitados.

Finalmente comentaron respecto del caso Lago de Amatitlán, en el cual Pérez Molina ha confirmado una reunión con el empresario Uri Roitman y otra persona, a quien identifica como “el embajador”.

Estos son los resultados de su conversación en A Primera Hora:

#EUJusticia Alvarado dice que el MP y la CICIG se sienten "solos en una batalla contra gigantes". pic.twitter.com/Fn5l37tVph — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

Jorge Rolando Barrios, expresidente del CANG y exintegrante del Cedecon

La Línea: “A mi juicio es alentador que el proceso cumpla sus etapas. No soy especialista en derecho penal, pero se comenta entre colegas de que no es fácil la tramitación de un proceso con tantas personas vinculadas en el mismo, algunos hasta con cuatro defensores, cada uno con diferentes planteamientos, que van en detrimento de todos los procesados, porque cualquier obstaculización o amparo, provoca que se paralice todo el expediente”.

“Realmente es un barco pesado que tiene que navegar con todos los involucrados y cualquier incidente procesal afecta a los demás. Por eso esperamos que el proceso continúe y agote sus fases previas para que se llegue a las conclusiones y a la decisión final”.

#EUJusticia Barrios comenta que Pérez Molina tiene "bastante distorsionada la visión" al referirse sobre la cooptación del Estado. pic.twitter.com/JiE6LCN9C6 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

“Respecto de si el juez adelantó criterio este caso, creo que el expresidente Otto Pérez Molina no tiene conocimientos legales y por eso se puede permitir hacer esas declaraciones. La presentación de un convenio no implica que el juez haya adelantado criterio”.

“Hay jurisprudencia en resoluciones del la Corte de Constitucionalidad (CC), muy profusas, diciendo que aún en el caso de que los tribunales hayan tomado decisiones en el proceso, eso no implica que hayan adelantado criterio”.

“Adelantar criterio sería, por ejemplo, que el juez fuera entrevistado por los medios y dijera qué es lo que va a pasar con el proceso, pero darle reconocimiento a un convenio reconocido por la legislación no representa ese criterio”.

#EUJusticia Barrios dice que haber "sacado a la vitrina pública" este tipo de proceso se ha "pisoteado" la presunción de inocencia. pic.twitter.com/3fg5PZl9Xe — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

Presión de los medios en el proceso: “Hay que reconocer que haber sacado al ambiente público la tramitación de los procesos de gran impacto, sí ha producido un gran efecto que es pisotear el principio de presunción de inocencia. El problema es que los ciudadanos emiten una condena y quisieran ver colgado a quienes han infringido la ley”.

“Sería interesante que hubiera de parte de los ciudadanos un criterio responsable de interpretación para no condenar de forma anticipada. Todo ciudadano es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Los ciudadanos dan una condena pública anticipada en detrimento del principio de presunción de inocencia”.

De las conferencias de la Cicig y del MP por temas de corrupción: “Como lo que se ha tratado es llevar a la ciudadanía las bases iniciales de investigación, sindicación y señalamiento, es una cuestión que favorece, pero desde luego los ciudadanos tenemos que interpretar las informaciones que no necesariamente es la condena a los implicados”.

#EUJusticia Barrios dice que hay justificación en Ley de Antejuicio donde Blanca Stalling "está en su derecho" del goce de su salario. pic.twitter.com/siKrT2p4Hn — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

El caso de la magistrada Blanca Stalling, separa del cargo: “Aunque la opinión pública es casi unánime en su negativa a que esa situación se produzca, hay un fundamento legal en ese sentido. La ley en materia de antejuicio dice que cesa en el ejercicio del cargo el dignatario o funcionario público le dicte auto de prisión preventivo”.

“El Artículo 8 señala que Stalling está en su derecho de pedir que aunque se le separe de su cargo siga recibiendo su salario hasta que se dicte sentencia. Desde luego que desde el punto de vista moral la población está criticando esta situación”.

#EUJusticia Sobre reuniones de magistrados de la #CSJ para elegir presidente del #OJ hay "luchas de dos sectores claros identificados". pic.twitter.com/eYTa29FJw5 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

De las reuniones para elegir presidente de la CSJ: “Esta Corte había comenzado muy bien. Las dos primeras presidencias se solventaron de buena forma, unánime. Manejaron los términos de una manera sumamente profesional”.

“La fractura que ahora sufre la CSJ, se traduce en la falta de consenso para elegir al presidente que debe completar el período de la magistrada Silvia Gálves. Hay dos sectores plenamente identificados que no se ponen de acuerdo”.

“Recientemente hubo una jornada en la que se dieron 54 sesiones para elegir como presidente al magistrado José Arturo Sierra González. No es raro que en la Corte haya una democracia interna relativamente normal y que se dé una discusión hasta que se den consensos. Lamentablemente ahora es cuando la Corte debió presentar una imagen de formalidad, seriedad y respeto para que no se diera esta situación”.

#EUJusticia Alvarado resalta que se "está juzgando por recursos públicos" donde a todos "nos interesa saber qué pasó". #CasoLaLinea pic.twitter.com/QERPOVVDP3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

Mynor Alvarado, coordinador del área legal del GAM

La Línea: “Sin duda estamos frente a un caso grande que está retando al sistema de justicia, congestionado y superado. Tanto tiempo que se ha retrasado por las técnicas de la defensa. El expresidente Otto Pérez Molina dice que no quiere entorpecer el proceso, pero lo que hace dicta lo contrario. No se puede ser víctima y victimario al mismo tiempo”.

¿Que el juez adelantó criterio? Es importante entender que el proceso tiene varias etapas y que el juez Miguel Ángel Gálvez es una primera instancia en el proceso. Él no entrará a valorar. Entonces no se tuviera que mencionar ni el nombre de una persona que transgredió una norma. Creo que en el caso de Pérez Molina es una estrategia de la defensa, pero no es la adecuada”.

Pérez Molina dice que hay cooptación de la justicia: “Hay que entender que el expresidente se encuentra en una situación difícil. Habría que preguntarle si ellos no tendrían cooptado el Estado, sangrando al erario. La Cicig y el MP está realizando un trabajo que le está afectando, y de ahí vienen sus declaraciones que no son correctas, sobre todo en un país donde existe un 90 por ciento de impunidad en casos de corrupción”.

#EUJusticia "Es una obligación del Ministerio Público en informar de lo que está haciendo", añade Alvarado. pic.twitter.com/BBEO4Mkbxc — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

Presión de los medios en el proceso: “Desde cuando él (Pérez Molina) dispuso sus candidaturas, de diputado, en la formación del Partido Patriota (PP), él aceptó que hay cierta publicidad sobre su vida”.

“Ahora se le juzga por ser recursos públicos. A todos nos interesa saber qué pasó con el dinero. Él es una figura pública, la misma Ley de Emisión del Pensamiento, estipula que cuando son funcionarios públicos, cualquiera puede manifestarse en relación a su gestión”.

“En cuanto a si existe presión de los medios, en este mundo de tecnología avanzadas todas las acciones resultan ser públicas. La información es vital para que la población se involucre, no para linchar o volar cabezas, pero si para que conozcan qué es lo que está pasando”.

“El MP y la Cicig muchas veces se sienten solos en una batalla contra gigantes. Nunca se imaginaron que podrían capturar a un expresidente. Es una obligación del MP informar de lo que están haciendo, aunque es delgada la línea en lo que se informa, porque nadie puede ser presentado públicamente si no se han agotado las etapas procesales”.

Alvarado añade que el MP y CICIG "nunca se imaginaron que iban a capturar a un expresidente". #EUJusticia pic.twitter.com/v1KWPvY0dr — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

La vicepresidente dijo en el proceso la Línea sentirse amenazada: “Lo que sucede es que por lo menos se están dando señalamientos de negocios mal habidos y no se sabe qué personas recibían ese dinero que era sustraído, que no son miles, sino millones. Ella ha de sentir ese temor. Además, se están haciendo investigaciones y estás pueden dirigirse hacia otras personas que no sabemos qué nombres podrían ser. Por ahí podría venir una amenaza”.

Stalling, separada del cargo: “De acuerdo con la Ley de la Carrera Judicial ella debía ser separada del cargo. Las leyes son estándares morales y legales mínimos, que están llamados a ser superados. Estos puestos llevan, más allá del salario, un alto honor. Las premisas axiológicas son llamadas a superarse”.

“Si no tiene nada que ocultar, debería por honor, por cariño, por respeto al país, ponerse en las manos de la justicia, y si resulta inocente, que se le reintegren sus honorarios. Sin embargo, el daño al sistema de justicia, es invaluable.