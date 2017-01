¿Debe aprobarse la práctica del aborto en Guatemala?

Redacción Emisoras Unidas

En nuestro programa Hora 15 estuvieron presentes el psicólogo Carlos Figueroa, la activista social Olga Villalta, representante del Grupo Multidiciplinario, y la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, quienes debatieron acerca del aborto.

Unos a favor y otros en contra, pero con argumentos definidos, en donde el tema se convirtió en un enriquecedor compartimiento de conocimientos, sobre si se debe o no autorizar la práctica del aborto.

A continuación sus principales conclusiones:

Ana Lucía Alejos Botrán

“En el artículo 4, inciso 1, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la persona está protegida desde el momento de la concepción, el resto son argumentos de índole moral que no son vinculantes en cuanto a la ley en Guatemala”.

“En Las 100 Reglas de Brasilia, se busca la protección de los operadores de justicia para las mujeres y las personas de la tercera edad. Podemos tomar entonces al naciturus en esta área que está en un espectro de vulnerabilidad, porque no se puede defender”.

“La defensa del niño se encuentra en el Pacto de San José, en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y en la Convención Internacional del Niño, entre otros instrumentos internacionales”.

“Estamos evidenciando que con el aborto somos un Estado fallido. Si hubieran programas de educación apropiados, no deberíamos estar llegando a contemplar el tema del aborto”.

“Considero que en Guatemala lo que predomina es la cultura de control de daños y no de prevención, y por lo tanto es necesario que el Estado elabore políticas públicas para enfrentar este problema. También es necesario hacer un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos para evitar llegar a tratar este tema”.

Olga Villalta

“El derecho a decidir es un problema el aborto es un problema de ddh y de salud pública. Entiendo que las leyes son convenciones hechas por los ciudadanos, en este caso como feminista sí sé que las leyes están muy determinadas por un sistema patriarcal en el cual se privilegia el sistema masculino”.

“El nombre concepción no es un nombre científico sino religioso. Se puede definir la implantación, pero no el momento de la concepción”.

“El dilema de los medios de comunicación es que trabajamos los extremos: si se está a favor o en contra. Guatemala y en todos los países, las mujeres somos las más afectadas. Atrás de una mujer embarazada hay un embarazo no deseado, y detrás hay errores humanos. Hay un sinfín de aspectos que como Estado se tendría que abordar”.

“El aborto no es un tema ciudadano, es un problema que el Estado tiene que ver para toda la ciudadanía, no solo para quienes tienen una posición ideológica. Guatemala es uno de los países que más avanzado. Ya no se mueren tantas mujeres que llegan a los hospitales en atención postaborto”.

“Lo que financia Estados Unidos es la Planificación Familiar. Nada más”. (en referencia a la orden de no otorgar más ayuda a ONG que trabajan en temas contra el aborto).

“En el Grupo Multidisciplinario lo que sabemos es que nos vamos a enfrentar a la disminución en el acceso a métodos de planificación familiar. Pero seguiremos trabajando en orientación y educación sexual, para cambiar las percepciones que sobre sexualidad existen”.

Carlos Figueroa

“Si permitimos el aborto, la pregunta es ¿dsesde cuándo? La concepción no es algo que se pueda precisar. Si permitimos el aborto, este sería permitido antes del nacimiento. El nacituro desde cuando es persona. Los sietemesinos son personas. Entonces cuál es la diferencia?”

“Si lo vemos desde el termino filosófico, no hay diferencia desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Todas son personas”.

“Lo que hace Donald Trump (en referencia a la orden de no otorgas más ayuda a ONG que trabajan en temas contra el aborto) es algo que está en la conciencia del ser humano: No matarás”.

“La clave está en la educación. Educación preventiva. Educación integral. Tenemos que reforzar y apoyar a la familia”.