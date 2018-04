10 estrellas del rock 'épikas' que han pasado por Los Simpson....wujuuuuuu!!!!!!!!!!! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un día como hoy, hace 31 años, se emitía el primer capítulo de Los Simpson y en Epik rememoramos el paso de algunas estrellas del rock

Actualmente se celebran días mundiales para casi todo lo que se nos pueda ocurrir y Los Simpson no se han quedado atrás. El 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpson, fecha en la que, hace 31 años, se emitía su primerísimo capítulo en El show de Tracey Ullman, un exitoso programa estadounidense. Desde 1987 hemos visto pasar 28 temporadas de la serie y con ellas hemos presenciado algunas de las más estrellas del rock más ‘épikas’.

1. Los Ramones

Si hay algún grupo que ha marcado un antes y un después en el punk rock, ese es Los Ramones. La banda de Queens ha hecho historia tanto en la música como en las camisetas de todo el mundo, y también tuvieron un hueco en Los Simpson por el enésimo cumpleaños del señor Burns.

2. Metallica

El grupo estadounidense de thrash metal dejó deprimido a Otto durante su aparición en el capítulo. El autobusero (y drogadicto) Otto, quería llevarles hasta el lugar de su espectáculo, pero los integrantes de Metallica se negaron y le dijeron que no volviera a escuchar su música.

3. Red Hot Chili Peppers

Pudimos ver al grupo de rock alternativo donde hemos visto a Homer, Barney, Lenny y Carl atiborrarse a cerveza: en el bar de Moe. Sin embargo, finalmente acabaron actuando en el espectáculo de Krusty e incluso cambiaron parte de la letra de Give it way.

4. The Who

La banda británica formada en los 60 dejó su huella en Los Simpson cuando la ciudad de Springfield estaba dividida en dos mitades. The Who tocó Pinball Wizard a petición de Homer.

5.The Rolling Stones, Elvis Costello, Tom Petty, Brian Setzer y Lenny Kravitz

Homer, Otto y Apu, entre otros, asistieron a un campamento de rock en verano y contaron con la presencia de los grandes iconos mundiales del rock.

6. The Beatles

La banda de Liverpool no podía faltar. Los cuatro integrantes de Los Beatles han aparecido en la serie animada, pero siempre por separado. Una de las apariciones más ‘épikas’ fue la de George Harrison, en la que Homer quedó impactado por el brownie que el músico tenía en sus manos y le preguntó dónde podía conseguir más. “Qué tipo más simpático”, concluyó Harrison.

7. Aerosmith

Cuando la taberna de Moe se convierte en la más popular de Springfield gracias a una bebida que inventó Homer (y robó Moe), los conciertos de Aerosmith frecuentaban el local, donde les vimos cantando Walk This Way.

8. R.E.M

La banda de rock alternativo tocó It’s the end of the world en la cochera de Homer cuando abrió su propia taberna. El protagonista de los Simpson les engañó y les dijo que se trataba de una gala benéfica para salvar la selva tropical.

9. The White Stripes

El grupo de garage rock formado por la pareja Jack y Meg White apareció en uno de los capítulos con temática musical. Su tema The Hardest Button To Button llenó la escena de ritmo mientras el hijo de los Simpsons practicaba la batería.

10. U2

Homer interrumpió un concierto de U2 en plena campaña electoral a inspector de sanidad de Springfield. El grupo irlandés estaba tocando Pride (In The Name Of Love).